Onde assistir ao vivo a Vasco x Londrina, pela Série B?

Times entram em campo nesta quarta-feira (18), em São Januário, pela 19ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vasco recebe o Londrina nesta quarta-feira (18), em São Januário, a partir das 21h30 de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, em encontro de equipes com objetivos diferentes. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Londrina DATA Quarta-feira, 18 de agosto de 2021 LOCAL São Januário, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Hermam Brumel Vani (SP)

Quarto árbitro: João Ennio Sobral (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Cruzmaltino quer o triunfo em São Januário/ Foto: Divulgação Ondrina

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Vasco entra em campo nesta quarta-feira buscando uma vitória para entrar no G-4 ou ficar perto dos líderes do campeonato.

Dia especial para os campeões olímpicos, Lucão e Ricardo Graça. Medalhistas de ouro com a Seleção Brasileira em #Tokyo2020, o goleiro e o zagueiro foram homenageados nesta terça-feira em São Januário.🥇 💢



📸 Rafael Ribeiro/Vasco#VascoDaGama pic.twitter.com/Ni8wCALvyX — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 17, 2021

O Cruzmaltino não terá Vanderlei, Leandro Castan, Daniel Amorim, Michel e MT disponíveis para a partida, enquanto Léo Matos, Marquinhos Gabriel, Bruno Gomes, Lucão e Morato retornam à equipe.

Já o Londrina precisa somar pontos para tentar escapar da zona de rebaixamento.

FELIZ ANIVERSÁRIO!! 🎁🎊🎉

⠀

E hoje também é aniversário do zagueiro Marcão, que está completando 26 anos de idade. 🎉

⠀

Felicidades e sucesso com o Tubarão!

⠀#VamosPraCimaTubarão#Marcão pic.twitter.com/PTVJU23uxR — Londrina E C (@LondrinaEC) August 17, 2021

O time paranaense não terá Lucas Lourenço, suspenso.

Provável escalação do Vasco: Lucão, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça, Zeca, Bruno Gomes, Juninho, Galarza, Sarrafiore, Léo Jabá e Cano.

Provável escalação do Londrina: César; Matheus Bianqui, Saimon, Lucas Costa e Felipe Vieira; Tárik, Jhonny Lucas e Gegê; Marcelinho, Safira e Caprini (Tiago Orobó).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 1 Vasco Série B 13 de agosto de 2021 Vasco 1 x 0 Vila Nova Série B 10 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Vasco Série B 21 de agosto de 2021 19h (de Brasília) Vasco x Ponte PReta Série B 29 de agosto de 2021 16h (de Brasília)

LONDRINA

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 0 Vila Nova Série B 15 de agosto de 2021 Ponte Preta 2 x 1 Londrina Série B 11 de agosto de 2021

Próximas partidas