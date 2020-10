Onde assistir ao vivo a Vasco x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Clássico carioca será disputado neste sábado (10), às 17h (de Brasília), em São Januário; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico dos Milhões na área! e se enfrentam neste sábado (10), às 17h (de Brasília), em São Januário, na abertura da 15ª rodada do Campenato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Flamengo DATA Sábado, 10 de outubro de 2020 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Paulo Fernandes / Divulgação Vasco

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Décimo colocado do Brasileiro com 18 pontos, o Vasco vem de três derrotas e um empate seguidos no Brasileirão, com a semana turbulenta após a demissão do técnico Ramon Menezes. Agora, enquanto o novo treinador não é contratado, Alexandre Grasseli, comandante do sub-20, estará à frente do rival Flamengo.

O interino contará com Andrey e Benítez, que retornam após cumprirem suspensão. Por outro lado, Bruno Gomes expulso contra o , está fora.

Já o Flamengo chega em grande fase, com três vitórias seguidas nas últimas três partidas na Libertadores e Brasileiro.

Apesar do retorno de Pedro Rocha, o técnico Domènec Torrent segue cheio de desfalques: Rodrigo Caio, Ribeiro, Isla e Arrascaeta, convocados para suas respectivas seleções, além de Gabriel Barbosa e Diego Alves, lesionados.

🌧⚽️ No Ninho do Urubu, o elenco rubro-negro iniciou o último treinamento antes do clássico contra o Vasco. 💪 #CRF pic.twitter.com/xS0hgIUW5i — Flamengo (@Flamengo) October 9, 2020

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo (Miranda), Leandro Castán, Henrique; Andrey, Fellipe Bastos, Martín Benítez; Talles Magno, Vinícius, Cano.

Provável escalação do Flamengo: Hugo (Diego Alves); Matheuzinho, Gustavo Henrique (Noga), Natan, F. Luís; Thiago Maia, Willian Arão, Gerson, Diego; Bruno Henrique, Pedro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 1 Vasco Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 Bahia 3 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vasco Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020 18h15 (de Brasília) Vasco x Campeonato Brasileiro 21 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

FLAMENGO

VJOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 1 -PR Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 Flamengo 3 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020

Próximas partidas