Onde assistir ao vivo a Valladolid x Barcelona, pelo Campeonato Espanhol?

Catalães entram em campo neste sábado (11), às 14h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sonhando com o título do Campeonato Espanhol, o visita o na tarde deste sábado (11), às 14h30 (de Brasília), em duelo válido pela 36ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo no canal Fox Premium. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Valladolid x Barcelona DATA Sábado ,11 de julho de 2020 LOCAL José Zorrilla - Valladolid, ESP HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após alguns tropeços, o Barcelona acumula duas vitórias consecutivas e chega embalado para encarar o Valladolid neste sábado (11).

Atualmente, o Barça está em segundo lugar na La Liga, a apenas um ponto do líder , depois de ter conquistado uma vitória vital contra o rival na noite de quarta-feira (8).

A equipe de Zinedine Zidane terá a chance de voltar a ter quatro pontos de vantagem quando encara o Alavés nesta sexta-feira (10).

Para o duelo, os catalães seguem sem contar com Ousmane Dembélé, enquanto Fati cumprirá suspensão.

Já o Valladolid, na 14ª posição, com 39 pontos, não contará com Oscar Plano suspenso.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Roberto, Busquets, Vidal; Messi; Suarez, Griezmann.

Provável escalação do Espanyol: Diego Lopez; J. Lopez, Espinosa, Cabrera, Vila; Roca, David Lopez; Melendo, Darder, Embarba, Tomas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 4 Barcelona La Liga 5 de julho de 2020 Barcelona 1 x 0 Espanyol La Liga 8 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Osasuna La Liga 15 de julho de 2020 A determinar x Barcelona La Liga 19 de julho de 2020 A determinar

VALLADOLID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Valladolid 1 x 0 Alavés La Liga 4 de julho de 2020 2 x 1 Real Valladolid La Liga 7 de julho de 2020

