Onde assistir ao vivo a Valencia x Levante, pelo Campeonato Espanhol?

O Campeonato Espanhol está de volta após a paralisação; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois da retomada do Campeonato Alemão e Português, chegou a vez da bola voltar a rolar na . Na tarde desta sexta-feira (12), o recebe o às 17h (de Brasília), pela 28ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Premium. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Valencia x Levante DATA Sexta-feira, 12 de junho de 2020 LOCAL Mestalla - Valência, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando por uma vaga na 2020/21, o Valencia volta a campo após mais de três meses de paralisação devido à pandemia do coronavírus. Atualmente, a equipe aparece na sétima posição com 42 pontos, quatro a menos do quarto colocado .

O Valencia não poderá contar com o meia Geoffrey Kondogbia, que cumprirá suspensão, enquanto Cristiano Piccini e Ezequiel Garay permanecem se recuperando das lesões no joelho.

Por outro lado, o Levante chegam nesta rodada ocupando a 13ª colocação com 33 pontos conquistados, e assim como o seu rival, o último resultado da equipe foi um empate em 1 a 1, mas dentro de casa contra o Granada.

Para o duelo, o Levante perdeu Sergio Postigo e Ruben Rochina por suspensão e lesão, respectivamente, enquanto Ivan Lopez segue fora ainda sem prazo de retorno.

Provável escalação do Valencia: Cillessen; Wass, Diakhaby, Paulista, Gaya; Florenzi, Parejo, Soler, Torres; Rodrigo, Gameiro.

Provável escalação do Levante: Aitor; Miramon, Postigo, Vezo, Clerc; Campana, Vukcevic, Radoja, Bardhi; Morales, Marti.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VALENCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Valencia 3 x 4 La Liga 10 de março de 2020 1 x 1 Atalanta La Liga 6 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Valencia La Liga 18 de junho de 2020 17h (de Brasília) Valencia x Osasuna La Liga 21 de junho de 2020 a determinar

LEVANTE

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 Levante La Liga 29 de fevereiro de 2020 Levante 1 x 1 Granada La Liga 8 de março de 2020

Próximas partidas