Onde assistir ao vivo a Uruguai x Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas?

Seleções abrem os duelos na luta por uma vaga na Copa do Mundo 2022; veja como acompanhar na internet

A para a 2022 iniciam nesta quinta-feira (8), com o duelo entre e , no estádio Centário, a partir das 19h45 (de Brasília). A partida será transmitida pela plataforma EI Plus. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Uruguai x Chile DATA Quinta-feira, 8 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Centenário (UR) HORÁRIO 19h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pela plataforma EI Plus. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais uma vez sob o comando de Oscar Tabarez, o Uruguai quer voltar a mostrar a sua força no futebol sul-americano. Sem Cavani, recentemente anunciado como reforço do Manchester United, a Celeste também não terá Muslera e Gimenez, que se recuperam de covid-19. Por outro lado, o atacante Luis Suarez está confirmado no comando de ataque uruguaio.

Já o Chile chega com uma equipe que já vinha sendo reformulada por Reinaldo Rueda, que contará com os experientes Arturo Vidal, Eduardo Vargas e Alexis Sánchez no início da caminhada nas eliminatórias.

Escalação do Uruguai: Rodrigo Muoz; Martin Caceres, Diego Godin, Ronald Araujo, Damian Suarez; Nahitan Nandez, Lucas Torreira; Cristhian Stuani, Rodrigo Bentancur, Maxi Gomez; Luis Suarez.

Escalação do Chile: Claudio Bravo; Soto, Francisco Sierralta, Guillermo Maripan, Alfonso Parot; Erick Pulgar, Esteban Pavez; Felipe Mora, Cesar Pinares, Eduardo Vargas, Alexis Sanchez.

HISTÓRICO NAS ELIMINATÓRIAS

URUGUAI

Em suas participações nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, o Uruguai disputou 146 jogos, com 65 vitórias, 40 empates e 41 derrotas.

#Eliminatorias #Qatar22 🇺🇾



📌 Hoy a las 16:00 h, 22 de los 23 futbolistas convocados entrenarán en el Complejo Celeste. Solo resta por llegar Diego Rossi. pic.twitter.com/ltREFiT3i7 — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 6, 2020

A Celeste busca a sua 14ª classificação para Copas do Mundo.

CHILE

Já o Chile quer disputar a sua 10ª Copa do Mundo. A Roja tem 144 partidas disputadas em eliminatórias sul-americanas, com 60 vitórias, 28 empates e 56 derrotas.

🇨🇱😍 A las 17:00 horas entrena #LaRoja en Juan Pinto Durán y ésta es la nómina que enfrentará los duelos ante Uruguay y Colombia, por la primera y segunda fecha de las Eliminatorias a #Qatar2022 ⚽ #VamosChile #Nómina #SelecciónChilena #VamosLaRoja pic.twitter.com/STnvlxbruP — Selección Chilena en 🏡 (@LaRoja) October 5, 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

URUGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Uruguai Amistoso 18 de novembro de 2019 Hungria 1 x 2 Uruguai Amistoso 15 de novembro de 2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Uruguai Eliminatórias 13 de outubro de 2020 18h (de Brasília) x Uruguai Eliminatórias 12 de novembro de 2020 A confirmar

CHILE

JOGO CAMPEONATO DATA Chile 3 x 2 Guiné Amistoso 15 de outubro de 2019 Colômbia 0 x 0 Chile Amistoso 12 de outubro de 2019

Próximas partidas