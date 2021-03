Onde assistir ao vivo a URT x Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro?

Em Sete Lagoas, equipes entram em campo neste sábado (6), pela terceira rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste sábado (6), URT e Cruzeiro se enfrentam em Sete Lagoas, a partir das 21h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO URT x Cruzeiro DATA Sábado, 6 de março de 2021 LOCAL Arena do Jacaré, Sete Lagoas - BRA HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira e Marcyano da Silva Vicente

Quarto árbitro: João Luiz Gomes Neto

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor mandará a campo sua equipe principal / Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após conquistar a sua primeira vitória no estadual, agora o URT quer emplacar uma sequência positiva na competição.

Já o Cruzeiro busca o seu primeiro triunfo no Mineiro para seguir com tranquilidade na temporada e afastar qualquer crise na Toca da Raposa.

Provável escalação do URT: Renan Rinaldi; Kellynton, Donato, Davy e Pedro Rosa; João Diogo, Jean Carlos, João Paulo, Yago; Léo Aquino e Matheus Oliveira.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Ramón, Manoel, Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa, Marcinho; William Pottker, Airton e Rafael Sóbis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

URT

JOGO CAMPEONATO DATA UTR 1 x 0 Uberlândia Campeonato Mineiro 3 de março de 2021 Atlético-MG 2 x 0 URT Campeonato Mineiro 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x URT Campeonato Mineiro 13 de março de 2021 16h (de Brasília) URT x Caldense Campeonato Mineiro 21 de março de 2021 16h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 1 Caldense Campeonato Mineiro 3 de março de 2021 Uberlândia 1 x 1 Cruzeiro Campeonato Mineiro 27 de fevereiro de 2021

Próximas partidas