Onde assistir ao vivo a Universidad Católica x Grêmio, pela Copa Libertadores?

Tricolor entra em campo nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no , pela terceira rodada da fase de grupos da . A partida será transmitida ao vivo no SBT (para Porto Alegre, Santa Catarina, São Luiz, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu), além do PPV do Band Sports (para assinantes Sky e Claro). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Universidad Católica x Grêmio DATA Quarta-feira, 16 de setembro de 2020 LOCAL Estádio San Carlos de Apoquindo - Chile HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Grêmio

A partida será transmitida ao vivo no SBT (para Alegre; Santa Catarina; São Luiz; Ponta Grossa e Foz do Iguaçu), na TV aberta, com a narração e comentários de Luiz Alano e Mauro Galvão. Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília).

Mesmo nas praças citadas, os torcdores que foram assitir ao SBT pela Sky não terão transmissão da partida do Tricolor. Nesta caso, a o duelo que vai estar sendo transmitido é Bolivar x Palmieras. Para o jogo do Grêmio seria necessário ter acesso por outra TV a cabo ou na TV por antena.

O duelo também terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, em esquema PPV junto com o Band Sports, para assinantes Sky e Claro, mas em um pacote extra das operadoras. A narração será de Ivan Bruno e os comentários de Paulo Massini.

Existe também a opção de assitir aos jogos pelo aplicativo SBT Online.

Veja aqui os números dos canais da Conmebol TV e também os narradores e comentaristas da equipe que herdou os direitos que antes pertenciam ao Sportv. A mudança dos direitos, inclusive, passou por uma decisão arriscada do grupo Globo que acabou desagradando a Conmebol.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Questionado no Campeonato Brasileiro, o Grêmio entram em campo pressionado por um bom resultado na Copa Libertadores.

Para o duelo, o técnico Renato Gaúcho segue sem contar com Kannemann e Jean Pyerre, lesionados, além de Pepê e Paulo Miranda, suspensos.

O Grêmio divide a liderança do Grupo E com o , tendo os mesmos quatro pontos, mas com saldo de gols inferior (três contra dois).

Já a Universidad Católica ainda não sabe o que é vencer na Libertadores e ocupa a lanterna do grupo, com nenhum ponto conquistado.

O técnico Ariel Holan segue sem poder escalar os laterais Cornejo e Parot, lesionados.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei (Paulo Victor); Orejuela, Paulo Miranda, David Braz (Rodrigues) e Guilherme Guedes; Lucas Silva e Darlan; Robinho, Patrick e Luiz Fernando (Pepê); Isaque.

Provável escalação da Universidad Católica: Dituro; Fuenzalida, Lanaro, Huerta e Rebolledo; Saavedra, Aued e Pinares; Lezcano, Zampedri e Puch.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

Na liderança do Grupo G, o registra seis pontos e possui 100% de aproveitamento na primeira fase da competição.

JOGOS DO GRÊMIO NA LIBERTADORES

América de Cali 0 x 2 Grêmio - 3 de março de 2020

Grêmio 0 x 0 Internacional - 12 de março de 2020

Universidad Católica x Grêmio - 16 de setembro de 2020

Internacional x Grêmio - 23 de setembro de 2020

Grêmio x Universidad Católica - 29 de setembro de 2020

Grêmio x América de Cali - 22 de outubro de 2020

JOGOS DA UNIVERSIDAD CATÓLICA NA LIBERTADORES

Internacional 3 x 0 Universidad Católica - 3 de março de 2020

Universidad Católica 1 x 2 América de Cali - 10 de março de 2020

Universidad Católica x Grêmio - 16 de setembro de 2020

América de Cali x Universidad Católica - 23 de setembro de 2020

Grêmio x Universidad Católica - 29 de setembro de 2020

Universidad Católica x Internacional - 22 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO GRÊMIO NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

O Internacional participa pela 20ª vez da Copa Libertadores em 2020. Em 195 jogos, a equipe acumula 102 vitórias, 41 empates e 53 derrotas.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Semi 55,56% 2018 Semi 72,22% 2017 Campeão 76,19% 2016 Oitavas de final 45,83% 2014 Oitavas de final 70,83%% 2013 Oitavas de final 46,67% 2011 Oitavas de final 46,67% 2009 Semi 69,44% 2007 Vice 45,24% 2003 Quartas de final 56,67% 2002 Semi 69,44% 1998 Quartas de final 56,67% 1997 Quartas de final 60% 1996 Semi 55,56% 1995 Campeão 66,67% 1990 Fase de grupos 41,67% 1984 Vice 57,14% 1983 Campeão 79,17% 1982 Fase de grupos 41,67%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Grêmio Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020 Grêmio 1 x 1 Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020 16h (de Brasília) Internacional x Grêmio Copa Libertadores 23 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

UNIVERSIDAD CATÓLICA

JOGO CAMPEONATO DATA Huachipato 1 x 3 9 de setembro de 2020 Univ. Católica 3 x 0 Audax Italiano Campeonato Chileno 13 de setembro de 2020

Próximas partidas