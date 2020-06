Onde assistir ao vivo a Union Berlin x Schalke 04, pelo Campeonato Alemão?

Equipes entram em campo neste domingo (7), às 10h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a primeira vitória desde a retomada do Campeonato Alemão, 04 e Union Berlin se enfrentam na manhã deste domingo (7), às 10h30 (de Brasília), em duelo válido pela 30ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo cana Fox Sports. na TV fechada. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Union Berlin x Schalke 04 DATA Domingo, 7 de junho de 2020 LOCAL An der alten Forsterei - Berlim, ALE HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no Fox Sports. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ocupando apenas a décima posição, com 37 pontos, o Schalke 04 entra em campo pressionado pela primeira vitória desde a retomada do Campeonato Alemão. Acumulando quatro derrotas consecutivas, o técnico David Wagner segue sem contar com Omar Mascarell, lesionado, enquanto Weston McKennie cumprirá suspensão automática.

Em situação parecida está o seu rival, Union Berlin. Na 14ª posição, a equipe também registra três vitórias em um empate e também busca os três primeiros pontos em casa.

Para o duelo, o técnico suíço Urs Fischer poderá contar com Robert Andrich, que retorna de suspensão.

Provável escalação do Schalke 04: Nubel; Kenny, Sané, Kabak, Oczpka; Schopf; Burgstaller, Matondo, Caligiuri; Gregoritsch, Raman.

Provável escalação do Union Berlin: Gikiewicz; Subotic, Schlotterbeck, Friedrich; Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Malli, Bulter; Andersson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SCHALKE 04

JOGO CAMPEONATO DATA Dusseldorf 2 x 1 Schalke 04 Bundesliga 27 de maio de 2020 Schalke 04 0 x 1 Bundesliga 30 de maio de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Schalke 04 x Bundesliga 14 de junho de 2020 13h (de Brasília) Eintracht x Bayer Leverkusen Bundesliga 17 de junho de 2020 13h30 (de Brasília)

UNION BERLIN

JOGO CAMPEONATO DATA Union Berlin 1 x 1 05 Bundesliga 27 de maio de 2020 Monchengladbach 4 x 1 Union Berlin Bundesliga 31 de maio de 2020

Próximas partidas