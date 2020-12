Onde assistir ao vivo a Union Berlin x Bayern de Munique, pela Bundesliga?

O duelo será no sábado (12), às 14h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Neste sábado (12), pela 11ª rodada da , o Union Berlin recebe o líder de Munique, às 14h30 (de Brasília), em busca do G4. A partida terá transmissão ao vivo do streaming do OneFootball. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Union Berlin x Bayern de Munique DATA Sábado, 12 de dezembro de 2020 LOCAL Stadion An der Alten Forsterei - Berlim, ALE HORÁRIO 14h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Union joga em casa, contra o líder do Campeonato Alemão / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do streaming do OneFootball. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Bayern de Munique, atual campeão alemão e europeu, está firme na busca por mais um título. O time é líder do Campeonato Alemão com 23 pontos, sete de vantagem sobre o Union Berlin, atual sexto colocado da Budesliga, que está em busca de uma vaga em cometições europeias para a próxima temporada.

Os donos da casa não contam com Andrich, expulso na derrota para o Herta, na última rodada.

Provável escalação do Union Berlin: Luthe; Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz; Griesbeck, Becker, Prömel; Ingvartsen, Bülter; Awoniyi.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernández; Musiala, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UNION BERLIN

JOGO CAMPEONATO DATA Herta Berlin 3 x 1 Union Berlin Bundesliga 4 de dezembro de 2020 Union Berlin 3 x 3 Eintracht Bundesliga 28 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Union Berlin Bundesliga 15 de dezembro de 2020 16h30 (de Brasília) Union Berlin x Bundesliga 18 de dezembro de 2020 16h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 2 x 0 Liga dos Campeões 9 de dezembro de 2020 Bayern de Munique 3 x 3 Bundesliga 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas