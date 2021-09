Onde assistir ao vivo a União Mogi x Palmeiras, pelo Paulistão sub-20?

Os times entram em campo nesta quinta (30), às 15h (de Brasília), pela nona rodada; veja como acompanhar ao vivo na internet

União Mogi e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 15h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do elevensports.com, pela internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO União Mogi x Palmeiras DATA Quinta-feira, 30 de setembro de 2021 LOCAL Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira - Mogi das Cruzes, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Márcio André Moreira Assistentes: Thiago Henrique Ferro e Lucas Rodrigues Antônio Quarto Árbitro: Kauan Souza Soares

ONDE VAI PASSAR?



O Palmeiras é líder do Grupo 8 / Foto:Marco Galvão/Agência Corinthians

O elevensports.com, pela internet, é o canal que vai passar o jogo desta quinta, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em quarto, o União Mogi tenta garantir uma melhor colocação para se firmar entre os melhores no seu grupo. Com três vitórias, dois empates e três derrotas, o clube de Mogi das Cruzes faz uma campanha mediana, com apenas 11 pontos.

Para o próximo jogo, vai sem o goleiro Guilherme, expulso no fim do último duelo.

Por outro lado, em bela fase, o Verdão possui seis vitórias e duas derrotas, sendo o primeiro colocado com 18 pontos. Caso vença este duelo fora de casa, garantirá uma boa posição em seu grupo.

Provável escalação do União Mogi: Lucas Vinícius; Munir, Nicolas Matheus, Allef e Rosa; João Vinícius, Pedro Henrique e Wallace; Chulapa, Ermeson e Mosquito.

Provável escalação do Palmeiras: Kaique; Thiago, Jhow, Talisca e Vanderlan (Zabala); Miguel (Diogo Crispim), Caio Cunha e Pedro Lima (Davi); Endrick (Bruno Menezes), Carlos Matheus (Vitor Hugo) e Newton (Gabriel Silva).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UNIÃO MOGI

JOGO CAMPEONATO DATA São José 0 x 0 União Mogi Paulista sub-20 16 de setembro de 2021 União Mogi 2 x 0 ECUS Paulista sub-20 23 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO União Mogi x Palmeiras Paulista sub-20 30 de setembro de 2021 15h00 (de Brasília) Taubaté x União Mogi Paulista sub-20 07 de outubro de 2021 15h00 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 0 São José Paulista sub-20 23 de setembro de 2021 Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão sub-20 26 de setembro de 2021

Próximas partidas