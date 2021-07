Onde assistir ao vivo a Ucrânia x Inglaterra, pelas quartas de final da Eurocopa?

Valendo vaga na semifinal, as seleções entram em campo sábado (3), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ucrânia e Inglaterra se enfrentam neste sábado (3), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Eurocopa 2020. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ucrânia x Inglaterra DATA Sábado, 3 de julho e 2021 LOCAL Estádio Olímpico - Roma, ITA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felix Brych (ALE)

Assistentes: Mark Borsch (ALE) e Stefan Lupp (ALE)

Quarto árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

VAR: Marco Fritz (ALE)

ONDE VAI PASSAR?



A Inglaterra vai jogar fora de Wembley pela primeira vez nesta Euro / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

UCRÂNIA

A seleção urcaniana conseguiu duas vitórias (contra Macedônia do Norte na fase de gruos, e Suécia nas oitavas de final) nos quatro jogos já disputados na Euro, além de duas derrotas (para Holanda e Áustria, ambas na disputa do Grupo C).

Contra a Inglaterra, valendo vaga na semifinal, o técnico Andriy Shevchenko não terá Artem Besedin e Denys Popov, que deixaram a Euro por conta de lesões.

Provável escalação da Ucrânia: Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matvienko; Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk

INGLATERRA

A seleção inglesa, que despachou a Alemanha nas oitavas de final, tem três vitórias em quatro jogos disputados, além de um empate com a Ecócia ainda na fase de grupos. Os homens de Gareth Southagte conseguiram se classificar em primeiro lugar do Grupo D.

Depois da quarentena obrigatória por terem tido contato com um positiva para Covid-19, Mason Mount e Ben Chilwell estarão à disposição - o primeiro tem grande chance de ser titular. Southgate, porém, deve mudar o mínimo possível seu esquema que funcionou contra a Alemanha.

Provável escalação da Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Henderson, Shaw; Mount, Kane, Sterling

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UCRÂNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Suécia 1 x 2 Ucrânia Eurocopa 29 de junho de 2021 Ucrânia 0 x 1 Áustria Eurocopa 21 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cazaquistão x Ucrânia Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 1 de setembro de 2021 11h (de Brasília) Ucrânia x França Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 4 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 2 x 0 Alemanha Eurocopa 29 de junho de 2021 República Tcheca 0 x 1 Inglaterra Eurocopa 22 de junho de 2021

Próximas partidas