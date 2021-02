Onde assistir ao vivo a Uberlândia x Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro?

O duelo será no sábado (27), às 16h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Estadual; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Uberl6andia recebe o Cruzeiro neste sábado (27), às 16h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Mineiro de 2021. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Uberlândia x Cruzeiro DATA Sábado, 27 de fevereiro de 2021 LOCAL Parque do Sabiá - Uberlândia, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

Quarto árbitro: José Alfredo Filho

ONDE VAI PASSAR?



A temporada 2021 vai começar para o Cruzeiro diante do Uberlândia / Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro EC

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

UBERLÂNDIA

O Uberlândia volta a disputar o Mineiro neste sábado (27). O time de Tuca Guimarães deve ser o mesmo que perdeu a Recopa Mineira para a Tombense, mas mais atenta e bem posicionada, de acordo com o treinador, que sentiu falta de equilíbrio na disputa pelo título.

A Direção do Clube pede, encarecidamente, que não vão para a porta do Estádio Parque do Sabiá no sábado. Fiquemos todos em casa!

Provável escalação do Uberlândia: Marcão; Everton, Maílson, Bruno Maia, Gilmar, Felipe Recife, Paranhos, Nikolas, Luizinho, Felipe Ramon e Reis.

CRUZEIRO

O Cruzeiro inicou sua preparação pensando em 2021 com uma vitória em amistoso contra o Bolivar. O time, agora comandado por Felipe Conceição conta com reforços para a estreia do Mineiro e para a sequência da temporada, em mais um ano na Série B do Brasilierão.

⚽ Quarta-feira de treino em dois períodos. Entramos em contagem regressiva para a estreia no Mineiro, diante do Uberlândia-MG, no próximo sábado.



VAMOS, CRUZEIRO! 🦊💙



📸 @haddadbruno / Cruzeiro pic.twitter.com/hAQLBZIXYu — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) February 24, 2021

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel; Matheus Neris, Matheus Barbosa e Marcinho; Felipe Augusto, William Pottker e Rafael Sóbis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UBERLÂNDIA

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 2 x 0 Uberlândia Recopa Mineira 20 de fevereiro de 2021 Comerical-SP 0 x 1 Uberlândia Amistoso de clube 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO URT x Uberlândia Campeonato Mineiro 3 de março de 2021 20h (de Brasília) Atlético-MG x Uberlândia Campeonato Mineiro 7 de março de 2021 20h30 (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Bolívar-BOL Amistoso de clubes 20 de fevereiro de 2021 Paraná 0 x 0 Cruzeiro Série B 29 de janeiro de 2021

Próximas partidas