Onde assistir ao vivo a Treze x Ferroviário, pela Série C do Campeonato Brasileiro?

Pela quarta rodada da Série C, a bola rola no domingo (30), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar na internet

Pela quarta rodada do Grupo A da , o Ferroviário visita o Treze, em Campina Grande, no domingo (30), às 20h (de Brasília). Os paraibanos, na lanterna e ainda sem pontos na competição, medem força com os cearenses, que aparecem na terceira posição, com seis pontos marcados. Uma vitória aproxima a equipe do líder , que já atuou na rodada e tem 10. Aqui, na Goal , você poderá acompanhar os lances em tempo real.

Quer ver a Série C do Brasileiro ao vivo?

Veja informações da partida!

JOGO Treze x Ferroviário DATA Domingo, 30 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Amigão - Campina Grande, PB HORÁRIO 20h (de Brasília)

Provável escalação do Treze: Jeferson; Léo Pereira, Breno Calixto, Nilson Júnior, Gilmar; Robson, Vinicius Barba, Douglas Lima, Tales, Bruno Mota; Frontini.

Provável escalação do Ferroviário: Nicolas; Gabriel Cassimiro, Vitão, Willian Machado, Tiago Costa; Diego Lorenzi, Lucas Hulk, Caíque, Wellington Raio; Willian Lira, Siloé.

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Divulgação Treze)

O duelo terá transmissão do MyCujoo, pela CBFTV. Aqui, na Goal , você poderá acompanhar os lances em tempo real, a partir das 20h (de Brasília).

Como assistir à Série C no MyCujoo?

É muito simples assistir aos jogos da Série C no MyCujoo. Entrando na página principal da plataforma (clique AQUI e você será redirecionado à homepage), você verá uma aba mostrando o calendário das partidas. Encontre o duelo que você quer assistir e clique no link para ser redirecionado à página do jogo.

Clique em "Assistir agora". Em seguida, faça seu login com sua conta na plataforma, ou se registre caso ainda não possua uma conta (você pode se registrar automaticamente fazendo login com sua conta no Google, Facebook, Apple ID ou utilizar um email para se cadastrar).

Assim que você estiver logado, será redirecionado à uma página para prosseguir com o pagamento do jogo. Insira seus dados e a forma de pagamento (o MyCujoo tem suporte à uma variedade de cartões de crédito e débito, bem como Internet Banking para Itaú, Banrisul, Banco do e Bradesco).

Complete o pagamento e você estará apto para assistir ao duelo assim que a partida começar, basta se logar na plataforma.

Quantos jogos da Série C estarão disponíveis na plataforma?

Quatro jogos por rodada ainda serão exclusivos ao DAZN, enquanto outros quatro passarão no MyCujoo - e este número pode subir para cinco ou seis jogos, dependendo da rodada.

Um dos jogos será no modelo FTA (Free-to-air), gratuito para todos, com sinal aberto. Assim, 100% da Série C terá transmissão ao vivo pela primeira vez na história da competição.