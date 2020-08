Onde assistir ao vivo a Treze x Campinense, pela final do Campeonato Paraibano?

Times fazem o segundo jogo da final do Campeonato Paraibano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Campeonato Paraibano chega ao seu fim neste sábado (15), com o jogo de volta da grande decisão entre Treze e Campinense, a partir das 16h (de Brasília), no estádio Amigão. O tem a vantagem do empate, após vencer o primeiro duelo por 2 a 0. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Treze x Campinense DATA Sábado, 15 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Amigão (PB) HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Instagram Treze)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui

O Treze entra em campo podendo empatar ou perder por até um gol de diferença para ficar com o título. No entanto, apesar da vantagem, o comandante Moacir Júnior pregou cautela para o duelo. "A gente sabe que ainda não acabou, temos que respeitar o nosso adversário. Vamos seguir o nosso trabalho (...). Espero que possamos fazer mais um grande jogo, somar os três pontos e poder coroar esta conquista", afirmou.

Já o Campinense demitiu o técnico Nei Júnior após a derrota no primeiro jogo e será comandado pelo auxiliar Hélio Cabral na decisão. O precisa vencer por três gols de diferença para ficar com o título, ou repetir o 2 a 0 para levar a decisão às penalidades.

Provável escalação do Treze: Jeferson, Léo Pereira, Breno Calixto, Nilson Júnior, Gilmar, Robson, Tales, Vinicius Barba, Alexandre Santana, Douglas Lima e Frontini.

Provável escalação do Campinense: Welligton, Alex Travassos, Alex Maranhão, Breno, Matheus Camargo, Pêu, Robertinho, Vinicius Araújo, Bismarck, Rafael Ibiapino e Reinaldo Alagoano .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TREZE

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 0 x 2 Treze Campeonato Paraibano 12 de agosto de 2020 Treze 2 (5) x (4) 0 -PB 8 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Treze 18 de agosto de 2020 20h (de Brasília) x Treze Série B 22 de agosto de 2020 19h (de Brasília)

CAMPINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 0 x 2 Treze Campeonato Paraibano 12 de agosto de 2020 Campinense 0 (5) x (4) 0 Sousa Campeonato Paraibano 4 de agosto de 2020

Próximas partidas