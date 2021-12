Onde assistir ao vivo a Tottenham x Liverpool, pela Premier League?

Tottenham e Liverpool prometem fazer um jogo quente neste domingo (19), em Londres, às 13h30 (de Brasília), pela 18ª rodada Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x Liverpool DATA Domingo, 19 de dezembro de 2021 LOCAL Tottenham Stadium, Londres - ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN Brasil, na TV fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Tottenham atravessa um bom momento no campeonato e quer mais um triunfo para se aproximar ou entrar de vez no G-6 do inglês.

Os Spurs seguem com jogadores infectados com coronavírus: Lucas, Emerson Royal, Oliver Skipp, Bryan Gil e Dane Scarlett continuam sem poder atuar. Por outro lado, Reguilon e Lo Celso retornam.

O Liverpool, por sua vez, busca a vitória para tentar assumir a liderança da Premier League.

Os Reds também aguardam pelos exames de covid-19 de Van djik, Fainho e Jones, enquanto Origi, Phillips, Elliott e Adrian continuam lesionados. No ataque, o artilheiro Mohamed Salah está confirmado.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Tanganga, Ndombele, Hojbjerg, Reguilon; Lo Celso; Kane, Bergwijn.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Konate, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Thiago; Salah, Jota, Mane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 3 x 0 Norwich Premier League 5 de dezembro de 2021 Tottenham 2 x 0 Brentford Premier League 2 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tottenham x West Ham Copa da Liga Inglesa 22 de dezembro de 2021 16h45 (de Brasília) Tottenham x Crystal Palace Premier League 26 de dezembro de 2021 12h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 3 x 1 Newcastle Premier League 16 de dezembro de 2021 Liverpool 1 x 0 Aston Villa Premier League 11 de dezembro de 2021

Próximas partidas