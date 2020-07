Onde assistir ao vivo a Tottenham x Everton, pela Premier League?

Spurs entram em campo nesta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando por uma vaga nas competições europeias, e entram em campo na tarde desta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), em Londres, em duelo válido pela 33ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN , na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor pode companhar o duelo o tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x DATA Segunda-feira, 6 de julho de 2020 LOCAL Tottenham Hotspur Stadium HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, a partir das 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A rodada do final de semana foi péssima para Tottenham e Everton na disputa por vaga nas ligas europeias, com , e vencendo os seus jogos.

Os Spurs agora aparecem apenas na décima colocação, com 45 pontos, a sete do , atual sexto colocado, e a quatro do Arsenal - sétimo e que iria para a se o for punido pela Uefa. Para piorar a situação, o técnico José Mourinho não sabe se vai poder contar nesta segunda-feira com Dele Alli, que deixou o treino do último sábado com dores.

Do outro lado há outro técnico de respeito, campeão da : Carlo Ancelotti. O italiano chegou ao Everton no meio da temporada e comandou a reação da equipe de , que se afastou da zona do rebaixamento e também ainda alimenta o sonho de uma vaga em competição europeia - soma 44 pontos após dois triunfos seguidos, uma posição atrás do Tottenham.

O brasileiro Richarlison, que deixou a última partida, contra o , com um problema no tornozelo, deve estar à disposição. Em contrapartida, Theo Walcott e Fabian Delph seguem fora do time por lesão.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Ndombele, Winks; Bergwijn, Lo Celso, Son; Kane.

Provável escalação do Everton: Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Iwobi, Gomes, Davies, Gordon; Richarlison, Calvert-Lewin.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 2 x 0 Premier League 23 de junho de 2020 Sheffield 3 x 1 Tottenham Premier League 2 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bournemouth x Tottenham Premier League 9 de julho de 2020 14h (de Brasília) Tottenham x Arsenal Premier League 12 de julho de 2020 12h30 (de Brasília)

EVERTON

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Everton Premier League 28 de junho de 2020 Everton 2 x 1 Leicester Premier League 1 de julho de 2020

Próximas partidas