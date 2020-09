Onde assistir ao vivo a Tottenham x Chelsea, pela Copa da Liga Inglesa?

Na terça-feira (29), os Blues visitam os Spurs pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O visita o , nesta terça-feira (29), às 15h45 (de Brasília), pelas oitavas de final da Inglesa. Só um dos gigantes vai avançar de fase, o outro se despede da competição. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x Chelsea DATA Terça-feira, 29 de setembro de 2020 LOCAL Tottenham Hotspur Stadium - Londes, ING HORÁRIO 15h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Tottenham recebe o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TOTTENAHM

Com a pela frente, a escalação do time de Jose Mourinho pode mudar totalmente e vir alternativa para poupar seus jogadores. A expectativa vai ficar pela possível reestreia de Gareth Bale pelo Spurs, que ocupa a oitava colocação na tabela da Premier League, uma à frente do adversário Chelsea.

Provável escalação do Tottenham: Hart; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Ndombele, Fernandes; Bergwijn, Alli, Sessegnon; Lucas

CHELSEA

Superado pelo Tottenham na tabela da Premier League por dois gols de saldo, o Chelsea deve ir para o duelo com força máxima, considerando que só tem a disputa do Inglês em sua agenda.

Provável escalação do Chelsea : Mendy; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Chilwell; Barkley, Jorginho; Hudson-Odoi, Havertz, Mount; Giroud

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 1 x 1 Premier League 27 de setembro de 2020 Shkendija 1 x 3 Tottenham Liga Europa 24 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tottenham x Maccabi Haifa Liga Europa 1 de outubro de 2020 16h (de Brasília) x Tottenham Premier League 4 de outubro de 2020 12h30 (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA West Bromwich 3 x 3 Chelsea Premier League 26 de setembro de 2020 Chelsea 6 x 0 Barnsley Copa da Liga Inglesa 23 de setembro de 2020

Próximas partidas