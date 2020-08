Onde assistir ao vivo a Tombense x Atlético-MG, pela final do Campeonato Mineiro?

Galo tem vantagem na partida de volta da final do Campeonato Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste domingo (30), Tombense e se enfrentam pela segunda partida da final do neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Mineirão. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, o tem a vantagem do empate. O duelo será transmitido pela Globo (MG) na TV aberta e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tombense x Atlético-MG DATA Domingo, 30 de agosto de 2020 LOCAL Mineirão (MG) HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pela Globo (MG) na TV Aberta, e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real ,

A Tombense sofreu um duro golpe no jogo de ida ao levar o segundo gol do Atlético-MG no último minuto da partida. Agora, o Gavião chega à grande decisão precisando de uma vitória simples (1 a 0) para sair do Mineirão com o título. O técnico Eugênio Souza não tem problemas no elenco para a partida.

Já o Atlético-MG joga pelo empate neste domingo. O Galo segue sem contar com Tardelli e Nathan, lesionados, mas além da dupla, o técnico Jorge Sampaoli também não tem outros desfalques para o duelo que pode dar ao argentino o seu primeiro título em solo brasileiro.

Provável escalação do Tombense: Felipe Garcia, David, Admilton, Matheus Lopes, João Paulo, Rodrigo, Ibson, Serginho, Marquinhos, Gabriel Lima, Rubens e Cássio Ortega.

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael, Guga, Réver, Júnior Alonso, Arana, Jair, Hyoran, Savarino, Sasha, Marrony e Keno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOMBENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 1 x 2 Atlético-MG Campeonato Mineiro 26 de agosto de 2020 Volta Redonda 2 x 0 Tombense 22 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ypiranga x Tombense Série C 6 de setembro de 2020 15h30 (de Brasília) Tombense x Série C 12 de setembro de 2020 16h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Tombense Campeonato Mineiro 26 de agosto de 2020 1 x 0 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 22 de agosto de 2020

Próximas partidas