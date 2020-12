Onde assistir ao vivo a Tigres x LAFC, final da Liga dos Campeões da Concacaf?

Nesta quarta-feira, 00h, o time de Los Angeles tenta quebrar a hegemonia mexicana na Concachampions; americanos não vencem o torneio desde 2000

Na madrugada desta quarta-feira, 23 de dezembro, será conhecido o vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf. O duelo entre -MEX, do artilheiro francês André-Pierre Gignac, e LAFC, do craque Carlos Vela, acontece em Orlando, nos EUA, sem a presença de torcedores. A bola rola a partir das 00h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo do Fox Sports, na TV fechada. Confira tudo sobre a grande final do torneio, que vale uma vaga para o Mundial de 2020, que será disputado em fevereiro de 2021.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tigres-MEX x LAFC-EUA DATA Quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 LOCAL Exploria Stadium - Orlando, EUA HORÁRIO 00h (de Brasília)

Vela comemora gol contra América-MEX / Foto: LAFC

A grande final da Liga dos Campeões da Concacaf terá transmissão ao vivo da FoxSports, na TV fechada.

Qual é o número do canal da FoxSports?

Por cabo:

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TIGRES

O time mexicano tenta manter a hegemonia de seu país na Concachampions. No formato atual da competição, vigente desde a temporada 2008-09, nunca houve campeão que não fosse do . O último campeão de outro país foi o Saprissa, da , em 2005.

Atual vice-campeão do torneio (perdeu a final em 2019 para o grande rival ), o Tigres está em busca de um título inédito. Aliás, nas últimas quatro edições, o time chegou à final em três oportunidades e perdeu todas. Os Auriazules superaram o , de Honduras, na semifinal para conseguir a vaga na final.

O treinador Tuca Ferretti aposta suas fichas no artilheiro André-Pierre Gignac, francês de 35 anos que disputou a de 2010 com a sua seleção. O uruguaio Leonardo Fernandez é outra esperança de gols para o time mexicano, que vai para o jogo sem desfalque algum. O brasileiro Rafael Carioca, ex- , deve ser titular.

Provável escalação do Tigres: N. Guzmán; L. Rodríguez, H. Ayala, C. Salcedo e J. Dueñas; L. Quiñónes, G. Pizarro, Rafael Carioca e J. Aquino; L. Fernández e A. Gignac.

LAFC

O LAFC carrega uma pressão enorme. O último título dos EUA na competição foi em 2000, com o outro time de Los Angeles, o Galaxy. No atual formato da Concachampions, o único time estadounidense que chegou à final foi o em 2011-12, mas perdeu para o Monterrey. Outros dois times da foram vice-campeões, mas eram times canadenses ( e TorontoFC).

Podendo ser o primeiro time dos EUA no , o LAFC vem de uma ótima sequência contra mexicanos: desde as oitavas de final, o time da Califórnia só jogou contra times do México e eliminou todos: León, e América.

Para superar o Tigres, a grande esperança do é justamente um jogador mexicano. Carlos Vela é o craque do time e um dos artilheiros da competição, com cinco gols. O jovem uruguaio Diego Rossi também é um dos destaques do time. O único desfalque para a final é o volante Eduard Atuesta, peça importante para o técnico Bob Bradley, expulso na semifinal contra o América.

☑️ León

☑️ Cruz Azul

☑️



Provável escalação do LAFC: K. Vermeer; T. Blackmon, J. Murillo, E. Segura e D. Palacios; M. Kaye, L. Blessing (F. Ginella) e J. Cifuentes; C. Vela, D. Musovski e D. Rossi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TIGRES

JOGO CAMPEONATO DATA Tigres 4 x 0 Concachampions - Quartas de final 16 de dezembro de 2020 Tigres 3 x 0 Olimpia-HON Concachampions - Semifinal 19 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tigres x León Liga MX 9 de janeiro de 2021 22h (de Brasília) Laguna x Tigres Liga MX 17 de janeiro de 2021 22h (de Brasília)

LAFC

JOGO CAMPEONATO DATA LAFC 2 x 1 Cruz Azul-MEX Concachampions - Quartas de final 17 de dezembro de 2020 LAFC 3 x 1 América-MEX Concachampions - Semifinal 20 de dezembro de 2020

*Após a final da Liga dos Campeões da Concacaf, a temporada de 2020 chega ao fim para o LAFC. Os jogos em 2021 ainda não foram marcados.