Onde assistir ao vivo a Stuttgart x Borussia Dortmund, pela Bundesliga?

Em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Alemão, equipes se enfrentam neste sábado (10), às 13h30 (de Brasília)

Pela 28ª rodada do Campeonato Alemão, Stuttgart e Borussia Dortmund fazem, neste sábado (10), um confronto de times tradicionais da Alemanha e que estão na parte de cima da tabela. A partida, que acontece às 13h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo o OneFootball App. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Stuttgart x Borussia Dortmund DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL Mercedes-Benz Arena - Stuttgart, ALE HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Dortmund joga fora de casa neste sábado / Foto: Getty Images

O OneFootball App irá transmitir o jogo deste sábado, às 13h30 (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Silas Wamangituka, Nicolas Gonzalez, Hamadi Al Ghaddioui, Clinton Mola e Lilian Egloff são todos problemas para o Stuttgart, em 8º lugar na Bundesliga com 39 pontos.

Jadon Sancho tem uma pequena chance de entrar em campo contra o Manchester City no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira (14). Por isso, deve ficar de fora mais uma vez para ser poupado. Youssoufa Moukoko e Dan-Axel Zagadou, lesionados, perderão o restante da temporada do time que ocupa a quinta colocação no Campeonato Alemão com 43 pontos.

Provável escalação do Stuttgart: Kobel; Mavropanos, Anton, Kempf; Coulibaly, Endo, Castro, Sosa; Didavi, Klimowicz; Kalajdzic.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Dahoud; Hazard, Brandt, Reyna; Haaland

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

STUTTGART

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 4 x 0 Stuttgart Bundesliga 20 de março de 2021 Stuttgart 1 x 0 Werder Bremen Bundesliga 4 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Union Berlim x Stuttgart Bundesliga 17 de abril de 2021 10h30 (de Brasília) Stuttgart x Wolfsburg Bundesliga 21 de abril de 2021 15h30 (de Brasília)

BORUSSIA DORMTUND

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 1 x 2 Eintracht Frankfurt Bundesliga 3 de abril de 2021 Manchester City 2 x 1 Borussia Dortmund Liga dos Campeões 6 de abril de 2021

Próximas partidas