Onde assistir ao vivo a Sporting x Borussia Dortmund, pela Champions League?

O Sporting enfrenta o Borussia Dortmund na tarde desta quarta-feira (24), às 17h (de Brasília), em Alvalade, em duelo válido pela quinta rodada do grupo C da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sporting x Ajax DATA Quarta-feira, 24 de novembro de 2021 LOCAL Alvalade - Lisboa, Portugal HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A HBO Max, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, em Lisboa. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com os ingressos esgotados e com grande festa da torcida, o Sporting entra em campo mirando os três pontos para seguir embalado e emplacar a terceira vitória consecutiva no grupo C da Liga dos Campeões.

Para o confronto, Sebastian Coates e Tiago Tomas, lesionados, estão fora, enquanto Cabral e Vinagre são tratados como dúvidas.

Já o Borussia Dortmund, que vem de duas derrotas consecutivas, mira a recuperação para se manter na vice-liderança no grupo.

Haaland, Schmelzer, Schulz, Morey e Dan-Axel Zagadou são desfalques certos, enquanto Giovanni Reyna, Wolf e Moukoko são tratados como dúvidas.

Provável escalação do Sporting: Adan; Inacio, Neto, Feddal; Porro, Palhinha, Nunes, Reis; Pote, Sarabia; Paulinho.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Can, Akanji, Guerreiro; Dahoud, Bellingham, Witsel; Reus, Malen, Brandt.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORTING

JOGO CAMPEONATO DATA P. Ferriera 0 x 2 Sporting Campeonato Português 7 de novembro de 2021 Sporting 2 x 1 Varzim Taça de Portugal 18 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sporting x Tondela Campeonato Português 28 de novembro de 2021 15h (de Brasília) Benfica x Sporting Campeonato Português 3 de dezembro de 2021 18h15 (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA RB Leipzig 2 x 1 Borussia Dortmund Bundesliga 6 de novembro de 2021 Borussia Dortmund 2 x 1 VfB Sttutgart Bundesliga 20 de novembro de 2021

Próximas partidas