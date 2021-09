Onde assistir ao vivo a Sporting Lisboa x Ajax, pela Champions League?

Duelo será nesta quarta-feira (15), em Lisboa, pela primeira rodada do grupo C; veja acompanhar na TV e na internet

O Sporting recebe o Ajax nesta quarta-feira (15), em Lisboa, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo C da Champions League. O duelo terá transmissão ao vivo do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sporting x Ajax DATA Quarta-feira, 15 de setembro de 2021 LOCAL José Alvalade, Lisboa - POR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Em casa, Sporting quer começar a UCL com vitória / Foto: Getty Images

O HBO Max, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual campeão português, o Sporting agora quer mostrar a sua força também na Champions League.

A equipe não poderá contar com o capitão Coates, suspenso, enquando Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio e Tiago Tomas são dúvidas.

Do outro lado, o Ajax quer voltar a surpreender os rivais europeus.

Suspenso, o goleiro Onana é desfalque certo, enquanto Klaiber e Kudus podem ficar fora por lesão. No ataque, o brasileiro Antony está confirmado ao lado do artilheiro Haller.

Provável escalação do Sporting: Adan; Feddal, Inacio, Reis; Esgaio, Palhinha, Nunes, Vinagre; Cabral, Paulinho, Santos.

Provável escalação do Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Antony, Berghuis, Tadic; Haller.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SPORTING

JOGO CAMPEONATO DATA Sporting 1 x 1 Porto Campeonato Português 11 de setembro de 2021 Famalicão 1 x 1 Sporting Campeonato Português 28 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Estorial x Sporting Campeonato Português 19 de setembro de 2021 16h30 (de Brasília) Sporting x Marítimo Copa da Liga Inglesa 24 de setembro de 2021 15h (de Brasília)

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA Zwolle 0 x 2 Ajax Campeonato Holandês 11 de setembro de 2021 Ajax 5 x 0 Vitesse Campeonato Holandês 29 de agosto de 2021

Próximas partidas