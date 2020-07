Onde assistir ao vivo a Sport x Vitória, pelo Campeonato Pernambucano?

Jogo é válido pelo quadrangular das equipes que lutam contra o rebaixamento no Campeonato Pernambucano; veja como acompanhar na TV e na internet

Depois de uma mudança nas datas da tabela, pela primeira vez em sua história, o Sport chega à reta final do Campeonato Pernambucano lutando contra o rebaixamento. Nesta quarta-feira (29), às 16h (de Brasília), o enfrenta o , na Ilha do Retiro. O duelo será transmitido no Premiere, em canal fechado na TV, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Vitória-PE DATA Quarta-feira, 29 de julho de 2020 LOCAL Ilha do Retiro (PE) HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Torcida rubro-negra terá que acompanhar o jogo em canal fechado na TV, ou na internet (Foto: Felipe Oliveira//EC /Divulgação)

O duelo será transmitido no Premiere, em canal fechado na TV, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Eliminado pelo nas quartas de final da no sábado (25), agora o Sport se volta completamente para o Campeonato Pernambucano e luta pela primeira vez contra o rebaixamento, após terminar a fase classificatória apenas na sétima posição, com 11 pontos. Apesar do pouco tempo de descanso entre o jogo da "Lampions League" e o duelo desta segunda, o técnico Daniel Paulista deve mandar a campo o que tiver de melhor à sua disposição.

Já o Vitória-PE foi a lanterna da primeira fase do Pernambucano, com apenas 2 pontos e tentará dificultar a vida do Rubro-Negro.

Provável escalação do Sport: Maílson; Patric, Adryelson, Maidana (Rafael Thyere) e Raul Prata; Willian Farias, João Igor, Rafael (Marquinhos), Jonatan Gomez (Bruninho) e Leandro Barcia; Hernane Brocador (Ronaldo).

Provável escalação do Vitória-PE: Celismas; Marcos, Lê , Carioca e Rafael Araújo; Wires, Bruno, Dyorgenes e Kassio; Erverson e Jeffinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 (4) x (1) 0 Sport Copa do Nordeste 25 de julho de 2020 Sport 1 x 2 Campeonato Pernambucano 19 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Ceará Campeonato Brasileiro 8 de agosto de 2020 21h (de Brasília)

Vitória-PE

JOGO CAMPEONATO DATA Afogados 1 x 0 Vitória-PE Campeonato Pernambucano 19 de julho de 2020 Vitória-PE 0 x 1 Salgueiro Campeonato Pernambucano 7 de março de 2020

