Onde assistir ao vivo a Sport x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Tricolor entra em campo na noite deste domingo (23), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionado por bons resultados, o enfrenta o Sport na noite deste domingo (23), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada.

QUANDO É?

JOGO Sport x São Paulo DATA Domingo, 23 de agosto de 2020 LOCAL Ilha do Retiro - Recife HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real, a partir das 19h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ocupando a 16ª colocação do Brasileirão, com quatro pontos, o Sport recebe o São Paulo neste domingo (23), buscando fazer valer a condição de mandante no confronto.

"Sabemos que eles vivem um momento conturbado, turbulento, mas dentro de campo isso fica um pouco de lado. Devemos focar nas nossas qualidades, no que precisamos fazer e colocar em prática o bordão que temos dentro do vestiário que é: "chegamos aqui, vamos atropelar". Acho que é isso que a gente precisa fazer. Respeitar o adversário, mas se impor, dentro de casa principalmente", disse Patric.

Enquanto o atacante Lucas Venuto retorna ao time titular, o técnico Daniel Paulista não poderá contar com Willian Farias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já o Tricolor vive um momento conturbado na temporada e com Fernando Diniz sofrendo forte pressão no cargo.

Ocupando a 13ª posição, com apenas quatro pontos, a equipe soma uma vitória, um empate e uma derrota na Série A.

Sem Alexandre Pato, que rescindiu contrato com o clube durante a semana, Diniz deve escalar Luciano, autor do gol do empate com o Bahia, no lugar de Igor Gomes ou Vitor Bueno.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes (Luciano) e Daniel Alves; Vitor Bueno e Pablo.

Provável escalação do Sport: Maílson; Patric, Maidana, Adryelson, Luciano Juba (Sander); Ricardinho, Betinho (João Igor) e Jonatan Gómez; Lucas Venuto, Marquinhos e Élton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 2 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x São Paulo Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 19h (de Brasília) São Paulo x Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 11h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Sport Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 Sport 0 x 1 Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020

Próximas partidas