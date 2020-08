Onde assistir ao vivo a Sport x Santos, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a segunda vitória no Campeonato Brasileiro, o visita o Sport nesta quinta-feira (20), às 19h15 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida antes da úlima mudança

QUANDO SERÁ?

JOGO Sport x Santos DATA Quinta-feira, 20 de agosto de 2020 LOCAL Ilha do Retiro - Recife HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Ivan Storti/Santos FC



A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória sobre o -PR na última rodada, o Santos aparece na oitava posição, com quatro pontos (um empate, uma vitória e uma derrota), e chega para o duelo fora de casa pensando apenas em pontuar mais três pontos na tabela.

Para o duelo, o técnico Cuca ainda não sabe se poderá contar com o goleiro Vladimir e o zagueiro Lucas Veríssimo, enquanto Luiz Felipe não tem prazo para retornar.

Já o Sport venceu apenas na primeira rodada do Brasileirão e aparece na décima posição, também com quatro pontos.

O técnico Daniel Paulista possui três ausências confirmadas: Leandro Barcia, Raul Prata e Rafael Thyere.

Provável escalação do Sport: Maílson; Patric, Maidana, Adryelson e Sander; Willian Farias, Betinho e Jonatan Gómez; Rafael, Marquinhos e Elton

Provável escalação do Santos: João Paulo (Vladimir); Pará, Alex Nascimento (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 14 de agosto de 2020 1 x 1 Sport Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 19h (de Brasília) x Sport Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 Santos 3 x 1 Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020

Próximas partidas