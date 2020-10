Onde assistir ao vivo a Sport x Botafogo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (11), às 18h15 (de Brasília), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Sport se enfrentam neste domingo (11), às 18h15 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Botafogo DATA Domingo, 11 de outubro de 2020 LOCAL Ilha do Retiro - Recife HORÁRIO 18h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada, a partir das 18h15 (de Brasília). Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real

Embalado após vencer o Palmeiras no meio da semana por 2 a 1, o Botafogo volta a campo buscando um novo resultado positivo, desta vez contra o Sport, para fugir da zona de rebaixamento.

Já o Sport vem de derrota para o no meio da semana, mas o técnico Jair Ventura deve repetir a mesma escalação. No entanto, Sander e Thiago Neves são tratados como dúvidas.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luis; Forster, Caio Alexandre e Honda; Rhuan, Kalou e Pedro Raul.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Marcão Silva, Ricardinho, Lucas Mugni e Thiago Neves; Marquinhos e Hernane Brocador.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 1 Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 Botafogo 2 x 1 Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Botafogo Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília) Botafogo x Campeonato Brasileiro 19 de outubro de 2020 20h (de Brasília)

SPORT

VJOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Sport Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 Flamengo 3 x 0 Sprt Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020

Próximas partidas