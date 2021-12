Onde assistir ao vivo a Southampton x Tottenham, pela Premier League?

Tottenham e Southampton se enfrentam no início da tarde desta terça-feira (28), às 12h (de Brasília), no St Mary's Stadium, em duelo válido pela 20ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Southampton x Tottenham DATA Terça-feira, 28 de dezembro de 2021 LOCAL St Mary's Stadium - Southampton, ING HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (28). Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de boa vitória sobre o Crystal Palace por 3 a 0, o Tottenham, com 29 pontos, busca reduzir a diferença para o Arsenal, quarto colocado, com 35.

Para o confronto, o técnico Antonio Conte deve seguir sem contar com Cristian Romero e Ryan Sessegnon.

Do outro lado, o Southampton voltou a vencer depois de três empates e três derrotas nos últimos seis jogos.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Sanchez, Eric Dier, Davies; Emerson Royal, Winks, Heung-min Son, Ndombele, Reguilon; Bergwijn, Kane.

Provável escalação do Southampton: Willy Caballero; Valentino Livramento, Lyanco, Mohammed Salisu, Peters; Djenepo; Ward-Prowse, Romeu, Redmond; Broja, Tella.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 2 x 1 West Ham Copa da Liga Inglesa 22 de dezembro de 2021 Tottenham 3 x 0 Crystal Palace Premier League 26 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Watford x Tottenham Premier League 1 de janeiro de 2022 12h (de Brasília) Chelsea x Tottenham Copa da Liga Inglesa 5 de janeiro de 2022 16h45 (de Brasília)

SOUTHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA Crystal Palace 2 x 2 Southampton Premier League 15 de dezembro de 2021 West Ham 2 x 3 Southampton Premier League 26 de dezembro de 2021

Próximas partidas