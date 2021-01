Onde assistir ao vivo a Southampton x Liverpool, pela Premier League?

Equipe de Jurgen Klopp joga nesta segunda (04) para se manter na liderança do Campeonato Inglês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Para se manter na liderança da Premier League, o encara o no St Mary's Stadium, nesta segunda-feira (04), às 17h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Southampton x Liverpool DATA Segunda-feira, 04 de janeiro de 2021 LOCAL St Mary's Stadium, Southampton - ING HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre MarrineR

Assistentes: Scott Ledger e Simon Long

Quarto árbitro: Stuart Attwell

VAR: Andy Madley

Assistentes VAR: Stephen Child

ONDE VAI PASSAR?



Liverpool precisa da vitória para seguir na liderança do Inglês (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SOUTHAMPTON

No meio da tabela, o Southampton, em casa, precisa se impor diante do rival para seguir sonhando com uma vaga na próxima edição da . Para isso, o técnico Ralph Hasenhüttl não terá à disposição apenas o zagueiro Vestergaard, machucado.

Provável escalação do Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Stephens e Bertrandt; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu e Walcott; Ings e Adams.

Scenes at St Mary's! 🤩@1jamesbeattie and Kevin Phillips saw off #LFC back in 2️⃣0️⃣0️⃣4️⃣: pic.twitter.com/1iE33yIMt9 — Southampton FC (@SouthamptonFC) January 4, 2021

LIVERPOOL

Com cada vez mais rivais na cola, o Liverpool tenta reecontrar o caminho das vitórias após dois tropeços seguidos, diante de West Bromwich e , para seguir na liderança da Premier League. Para a felicidade de Jurgen Klopp, os Red Devils poderão contar com Thiago Alcântara, Milner e Shaqiri, recuperados de lesão.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Williams e Roberton; Thiago, Henderson e Wijnaldum; Mané, Firmino e Salah.

𝐒 𝐀 𝐃 ⚡️ 𝐎



A magnificent Mane strike against @SouthamptonFC last season 👌 #SOULIV pic.twitter.com/gVO53EdLdw — Liverpool FC (@LFC) January 4, 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SOUTHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Southampton Premier League 26 de dezembro de 2020 Southampton 0 x 0 Premier League 29 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Southampton x Shrewsbury Town Inglesa 9 de janeiro de 2021 17h (de Brasília) x Southampton Premier League 16 de janeiro de 2020 17h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 1 x 1 West Bromwich Premier League 27 de dezembro de 2020 Newcastle 0 x 0 Liverpool Premier League 30 de dezembro de 2020

Próximas partidas