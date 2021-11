Onde assistir ao vivo a Sheriff Tiraspol x Real Madrid, pela Champions League?

Sheriff Tiraspol e Real Madrid entram em campo nesta quarta-feira (24), na Moldávia, a partir das 17h (de Brasília), pela quinta rodada do grupo D da Champions League, lutando diretamente pela liderança do grupo A. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sheriff Tiraspol x Real Madrid DATA Quarta-feira, 24 de novembro de 2021 LOCAL Sheriff Stadium, Tiraspol - MDV HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo desta quarta-feira será transmitido pelo HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Sheriff quer repetir a atuação histórica que teve na Espanha e voltar a vencer o Real Madrid.

O time da Moldávia não terá Lovro Bizjak, lesionado, enquanto Momo Yansane é dúvida. Já Sebastien Thill, que decretou o triunfo da equipe no Santiago Bernabéu, está confirmado.

Já o Real Madrid busca a vitória fora de casa para encaminhar a sua classificação à próxima fase da Champions League.

Os Merengues não devem ter mudanças na equipe titular, embora continue sem poder contar com Bale, Ceballos e Valverde, machucados. Além disso, Eden Hazard é dúvida para o jogo desta quarta-feira.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Sheriff: Athanasiadis; Fernando, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Bruno; Yakhshiboev.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SHERIFF TIRASPOL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Floresti 1 x 3 Sheriff Campeonato Moldavo 20 de novembro de 2021 Sheriff 6 x 0 Zimbru Campeonato Moldavo 6 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sheriff x Dinamo Tiraspol Campeonato Moldavo 28 de novembro de 2021 12h (de Brasília) Petroclub x Sheriff Campeonato Moldavo 2 de novembro de 2021 11h (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Granada 1 x 4 Real Madrid La Liga 21 de novembro de 2021 Real Madrid 2 x 1 Rayo Vallecano La Liga 6 de novembro de 2021

Próximas partidas