Onde assistir ao vivo a Sheffield United x Tottenham, pela Premier League?

Sheffield e se enfrentam neste domingo (17), às 11h (de Brasília), pela 19ª rodada da Premier League, atravessando momentos distintos na tabela de classificação. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , em TV fechada.

O Sheffield United, com apenas uma vitória conquistada e cinco pontos acumulados, é o lanterna da Premier League, precisando vencer para tentar sair da zona.

Para o jogo, o time não deve sofrer mudanças em relação à última escalação. De desfalques, apenas Jack O'Connell e Sander Berge, que já estão ausentes há algum tempo.

