Onde assistir ao vivo a Sheffield United x Arsenal, pela Premier League?

Os Gunners enfrentam o lanterninha do Campeonato Inglês neste domingo (11), pela 31ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, Sheffield United e Arsenal se enfrentam neste domingo (11), no Bramall Lane, a partir das 15h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo no DAZN.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sheffield United x Arsenal DATA Domingo, 11 de abril de 2021 LOCAL Bramall Lane, Sheffield - ING HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O DAZN vai transmitir, às 15h (de Brasília), o duelo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Arsenal não vem no seu melhor momento, sem ter conseguido vencer nos últimos quatro jogos considerando todas as competições (2 empates, 2 derrotas). A boa notícia para o time comandado por Mikel Arteta são os prováveis retornos de Xhaka, Bukayo Saka e especialmente Emile Smith Rowe.

Do lado do Sheffield, último colocado e com oito derrotas e duas vitórias nos últimos dez jogos, a esperança é pelos retornos de George Baldock e Jayden Bogle.

Provável escalação do Sheffield United: Ramsdale; Egan, Ampadu, Stevens; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Osborn; McGoldrick, McBurnie.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Chamber, Holding, Gabriel Magalhães, Cedric Soares; Elneny, Xhaka; Nicolas Pépé, Smith Rowe, Saka; Aubameyang.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SHEFFIELD UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 2x1 Sheffield Premier League 3 de abril de 2021 Chelsea 3x0 Sheffield FA Cup 21 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Wolverhampton x Sheffield Premier League 17 de abril de 2021 11h (de Brasília) Sheffield x Brighton Premier League 24 de abril de 2021 16h (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 1x1 Slavia Praga Europa League 8 de abril de 2021 Arsenal 0x3 Liverpool Premier League 3 de abril de 2021

Próximas partidas