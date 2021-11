Onde assistir ao vivo a Sevilla x Wolfsburg, pela Champions League?

Sevilla e Wolfsburg se enfrentam na tarde desta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), no Ramón Sánchez Pizjuán, em duelo válido pela quinta rodada do grupo G da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sevilla x Wolfsburg DATA Terça-feira, 23 de novembro de 2021 LOCAL Ramón Sánchez Pizjuán - Sevilla, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Space, na TV fechada, e a HBO Max, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na terceira posição do grupo G, com cinco pontos, o Wolfsburg visita o Sevilla de olho na segunda vitória na Liga dos Campeões para seguir na luta pela classificação para as oitavas de final.

Sem Paulo Otavio, machucado, Jerome Roussillon deve começar no lado esquerdo, enquanto Joshua Guilavogui, está liberado após se recuperar de um problema na panturrilha.

Do outro lado, o Sevilla, na lanterna, com apenas três pontos, busca a primeira vitória na UCL 2021/22.

Suso, depois de sair lesionado durante o empate com Alavés, será desfalque para o técnico Lopetegui, além de Jesus Navas e Youssef En-Nesyri.

Provável escalação do Sevilla: Bono; Montiel, Kounde, Carlos, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Ocampos, Mir, Idrissi.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Wolfsburg: Casteels; Lacroix, Brooks, Bornauw; Mbabu, Vranckx, Arnold, Roussillon; Baku, Weghorst, Nmecha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Betis 0 x 2 Sevilla Campeonato Espanhol 7 de novembro de 2021 Sevilla 2 x 2 Alavés Campeonato Espanhol 19 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Sevilla Campeonato Espanhol 28 de novembro de 2021 17h (de Brasília) Córdoba x Sevilla Copa del Rey 1 de dezembro de 2021 15h (de Brasília)

WOLFSBURG

JOGO CAMPEONATO DATA Wolfsburg 1 x 3 Hansa Rostock Bundesliga 10 de novembro de 2021 Arminia 2 x 2 Wolfsburg Bundesliga 19 de novembro de 2021

Próximas partidas