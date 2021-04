Onde assistir ao vivo a Sete de Setembro x Sport, pelo Campeonato Pernambucano?

Leão da Ilha entra em campo neste domingo (18), pela sétima rodada do estadual de Pernambuco; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste domingo (18), o Sport vai à cidade de Caruaru visitar o Sete de Setembro-PE, pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano. A partida, que acontece às 18h (de Brasília), terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sete de Setembro-PE x Sport DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Lacerdão - Caruaru, PE HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Sport busca a vitória no estadual / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, irá exibir o duelo do Sport neste domingo (18), às 18h (de Brasília), pelo Pernambucano.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após as eliminações precoces na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, o Sport busca garantir pelo menos o segundo lugar no Pernambucano para ficar com uma vaga direta nas semifinais da competição. Para isso, o Leão da Ilha precisa de uma vitória diante do Sete de Setembro, lanterna da competição com apenas dois pontos somados em cinco partidas.

Se vencer, o Sport chega a 14 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Santa Cruz na briga pelo segundo lugar. O Náutico é o líder isolado do estadual, com 18 pontos.

Provável escalação do Sete de Setembro: Neneka; Douglas Pelé, Vinícius, Noisés e Leo; Lucas Gomes, Renan e Diogo Capela; Rodrigo, Alexon e Grafite.

Provável escalação do Sport: Maílson; Ewerthon, Chico, Renzo e Júnior Tavares; Ronaldo, Ricardinho e Gustavo Oliveira; Thiago Neves, Mikael e Maxwell.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SETE DE SETEMBRO

JOGO CAMPEONATO DATA Sete de Setembro 1 x 1 Afogados Campeonato Pernambucano 28 de março de 2021 Vitória-PE 2 x 1 Sete de Setembro Campeonato Pernambucano 31 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santa Cruz x Sete de Setembro Campeonato Pernambucano 25 de abril de 2021 16h (de Brasília) Salgueiro x Sete de Setembro Campeonato Pernambucano 28 de abril de 2021 20h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Treze 2 x 2 Sport Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 Sport 3 x 0 Vitória Campeonato Pernambucano 14 de abril de 2021

Próximas partidas