Onde assistir ao vivo a Schalke 04 x Bayer Leverkusen, pelo Campeonato Alemão?

Equipes entram em campo neste domingo (14), às 13h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico alemão na área. 04 e entram em campo neste domingo (14), às 13h (de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo cana Fox Sports. na TV fechada. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Schalke 04 x Bayer Leverkusen DATA Domingo, 14 de junho de 2020 LOCAL Veltins-Arena - HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Fox Sports. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ocupando a décima posição com 38 pontos, e ainda sem saber o que é vencer desde a retomada do Campeonato Alemão, o Schalke 04 entra pressionado por um resultado positivo neste domingo (14).

Para o duelo, Omar Mascarell segue fora depois de não se recuperar de uma lesão no adutor, enquanto Suat Serdar também perderá o resto da temporada com uma lesão no joelho. McKennie, no entanto, retorna após cumprir suspensão.

Por outro lado, o Leverkusen aparece na quinta posição e briga por uma vaga na 2020/21.

O craque Kai Havertz desfalcou a equipe contra o , mas pode retornar.

Provável escalação do Schalke 04: Nubel; Sané, Kabak, Todibo; Kenny, McKennie, Schopf; Oczipka; Matondo, Caligiuri; Raman.

Provável escalação do Bayer Leverkusen: Hrádecky; Weiser, Tapsoba, Bender, Sinkgraven; Aránguiz, Baumgartlinger; Havertz, Diaby, Amiri; Alario.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SCHALKE 04

JOGO CAMPEONATO DATA Dusseldorf 2 x 1 Schalke 04 Bundesliga 27 de maio de 2020 Schalke 04 0 x 1 Bundesliga 30 de maio de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Schalke 04 x Bayer Leverkusen Bundesliga 14 de junho de 2020 13h (de Brasília) Eintracht x Bayer Leverkusen Bundesliga 17 de junho de 2020 13h30 (de Brasília)

BAYER LEVERKUSEN

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Leverkusen Bundesliga 29 de maio de 2020 Leverkusen 2 x 4 Bayern de Munique Bundesliga 6 de junho de 2020

Próximas partidas