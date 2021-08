Onde assistir ao vivo a Sarmiento x River Plate, pelo Campeonato Argentino?

Equipes duelam nesta segunda-feira (30), no Eva Perón, pela nona rodada do Campeonato Argentino; veja como acompanhar ao vivo na TV

O River Plate visita o Sarmiento, no Estádio Eva Perón, nesta segunda-feira, dia 30 de agosto, a partir das 19h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Argentino. O River que encostar nos lideres do campeonato. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sarmiento x River Plate DATA Segunda-feira, 30 de agosto de 2021 LOCAL Estádio Eva péron, Junín - ARG HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O River Plate de Marcelo Gallardo enfrenta o Sarmiento (Foto: Getty Images)

A Fox Sports, na TV fechada, irá transmitir o jogo desta segunda-feira. Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

Qual o número da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73,74

CLARO/NET TV HD: 573, 574

VIVO TV HD: 573, 574

TELECOM: 206, 207

BRISANET: 34, 35

Por satélite:

SKY: 194, 195

SKY HD: 594, 595

CLARO TV: 73, 74

CLARO TV HD: 573, 574

VIVO TV: 465, 468

VIVO TV HD: 876, 877

OI TV HD: 163, 139

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SARMIENTO

O Sarmiento, apesar de estar na parte de baixo da tabela quer surpreender o River Plate em casa. O time comandado por Mario Sciacqua não deve contar, com Federico Braco, Federico Vismara, Gervásio Nuñez e Rodrigo Salinas todos lesionados.

Provável escalação do Sarmiento: Vicentini; Molina, Mancinelli, Salvareschi, Bazzana, Montoya; Alanís, Chicco, Mainero; Torres e Quiroga.

RIVER PLATE

A queda precoce nas quartas de final da Copa Libertadores pode ter abalado o River Plate, mas não totalmente. Em meio a boatos da saída de Marcello Gallardo para a Europa, o time argentino tenta seguir em frente no único torneio que o treinador não ganhou comandando a equipe.

Para o duelo, Gallardo não deve contar com, Fabrizio Anglieri, Javier Pinola, Jonatan Maidana e Nicolás De La Cruz todos se recuperando de lesão. O River ocupa a 6ª colocação com 14 pontos, em 8 jogos.

Provável escalação do River Plate: Franco Armani; Paulo Díaz, Rojas, Héctor Martínez; Alex Vígo, Zuculini, Enzo Pérez, Casco; Julián Álvarez, Matias Suárez e Bryan Romero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SARMIENTO

JOGO CAMPEONATO DATA Sarmiento 3 x 0 Atlético Tucumán Campeonato Argentino 20 de agosto de 2021 Colón 1 x 1 Sarmiento Campeonato Argentino 24 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lanús x Sarmiento Campeonato Argentino 4 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Sarmiento x Huracán Campeonato Argentino 13 de setembro de 2021 14h15 (de Brasília)

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA Gimnasia La Plata 1 x 1 River Plate Campeonato Argentino 22 de agosto de 2021 River Plate 2 x 0 Aldosivi Campeonato Argentino 26 de agosto de 2021

