Onde assistir ao vivo a São Paulo x Vasco, pelas oitavas de final da Copinha 2022?

O São Paulo enfrenta o Vasco na noite desta segunda-feira (17), às 20h (de Brasília), no estádio Anacleto Campanella, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Vasco DATA Segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 LOCAL Anacleto Campanella - São Caetano do Sul, SP HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira, às 20h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de encerrar a primeira fase na liderança do grupo 21, com nove pontos e 100% de aproveitamento, o São Paulo chega embalado com a vitória sobre o São Bernardo e São Caetano por 3 a 0.

Do outro lado, o Vasco eliminou o Audax nos pênaltis na terceira fase, depois de ter deixado para trás o Joinville. No grupo 24, terminou na ponta e com 100% de aproveitamento.

Provável escalação do São Paulo: Young; Nathan, Beraldo, Luizão e Patryck; Pablo, Léo, Pagé e Pedrinho; Vitinho e Caio (Facundo Milán).

Provável escalação do Vasco: Cadu, JP Galvão, Pimentel, Zé Vitor e Julião; Rodrigo, Andrey e Marlon Gomes; Vinícius, Figueiredo e Marcos Dias.

Mais artigos abaixo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 0 São Bernardo Copinha 13 de janeiro de 2022 São Paulo 3 x 0 São Caetano Copinha 15 de janeiro de 2022

VASCO