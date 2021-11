Onde assistir ao vivo a São Paulo x Sport, pelo Brasileirão Série A 2021?

São Paulo e Sport se enfrentam na noite deste sábado (27), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto SP) e Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Sport DATA Sábado, 27 de novembro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Victor Hugo (PR)

Quarto árbitro: Thiago Luis (SP)

VAR: Emerson de Almeida (MG)

Auxiliar VAR: Frederico Soares (MG)

ONDE VAI PASSAR?

Já somos mais de 20 mil vozes para o jogo de amanhã!



Garanta seu ingresso e apoie o Tricolor:https://t.co/iwQGOp4EAy#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/1Myk8qtNpZ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 26, 2021

O jogo desta quarta-feira terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto SP) e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais momentos em cima do lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento, o São Paulo, com 42 pontos, vem de uma vitória e um empate no Brasileirão.

Do outro lado, o Sport, afundado no Z-4 com 33 pontos, está a 7 pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Leão não poderá contar com Everaldo e Barcia, no departamento médico.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Igor Gomes; Marquinhos (Vitor Bueno), Calleri e Rigoni.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Ronaldo Henrique, Hernanes, Everton Felipe, Gustavo Oliveira e Luciano Juba; Paulinho Moccelin (Mikael).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 2 São Paulo Brasileirão 17 de novembro de 2021 São Paulo 0 x 0 Athletico-PR Brasileirão 25 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x São Paulo Brasileirão 2 de dezembro de 2021 20h (de Brasília) São Paulo x Juventude Brasileirão 6 de dezembro de 2021 19h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Sport Brasileirão 14 de novembro de 2021 Sport 1 x 0 Bahia Brasileirão 19 de novembro de 2021

Próximas partidas