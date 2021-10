Onde assistir ao vivo a São Paulo x São Bento, pelo Paulistão sub-20?

Equipes duelam nesta quinta-feira (7), às 15h (de Brasília), pela 10ª rodada do Paulistão sub-20; veja como acompanhar ao vivo na internet

O São Paulo enfrenta o São Bento nesta quinta-feira (7), às 15h (de Brasília), em Cotia, pela última rodada da primeira fase do Paulistão sub-20. O jogo terá transmissão ao vivo da elevensports.com, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x São Bento DATA Quinta-feira, 7 de outubro de 2021 LOCAL CT de Cotia - Cotia, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Giovanni Domenico (SP)

Assistentes: Rodrigo de Oliveira e Wilker Santos (SP)

Quarto árbitro: Rodrigo Cipriano (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O elevensports.com, serviço de streaming, transmite o jogo desta quinta-feira (7). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A última rodada da primeira fase se aproxima, e o São Paulo quer fechar com uma vitória para garantir a melhor pontuação da fase, a equipe está agora com 22 pontos. Já o São Bento não tem mais chances de classificação para a próxima fase. As duas equipes não devem ter maiores desfalques.

Provável escalação do São Paulo: Felipe; Nathan, Patryck, João Adriano e Léo; Pedrinho, Vitinho e Facundo (Gabriel); Thiagão, Pedro Lucas e Brian (Carrijo).

Provável escalação do São Bento: Nathan; Rogerio, João Vitor, David, Carlos Eduardo; Flávio, Rudson, Liedson; Paulo, Pablo e Eduardo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio Osasco 2 x 3 São Paulo Paulistão sub-20 30 de setembro de 2021 São Paulo 0 x 2 Fluminense Brasileirão sub-20 3 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x São Bento Paulistão sub-20 7 de outubro de 2021 15h (de Brasília) Chapecoense x São Paulo Brasileirão sub-20 12 de outubro de 2021 15h15 (de Brasília)

SÃO BENTO

JOGO CAMPEONATO DATA São Bento 4 x 1 Sport Club Brasil Paulistão sub-20 23 de setembro de 2021 São Bento 0 x 0 Osasco Audax Paulistão sub-20 30 de setembro de 2021

Próximas partidas