Onde assistir ao vivo a São Paulo x Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista?

As duas equipes lideram seus grupos e medem forças na segunda-feira (12) em busca de manter o embalo das vitórias recentes

Depois de uma goleada aplicada sobre o São Caetano, o São Paulo volta ao Morumbi para encarar o líder do Grupo C do Paulistão. O Tricolor enfrenta o Red Bull Bragantino na segunda-feira (12), às 20h (de Brasília). O duelo terá transmissão pelo SporTV e pelo Premiere, do Grupo Globo. Na Goal , você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO São Paulo x Red Bull Bragantino DATA Segunda-feira, 12 de abril de 2021 LOCAL Estádio do Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Leonardo Tadeu Pedro

VAR: Márcio Henrique de Góis

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Divulgação/Twitter

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere, canais da TV paga do Grupo Globo. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O São Paulo vem de uma goleada aplicada sobre o São Caetano por 5 a 1 no retorno do Paulistão.

O time da capital paulista pode ficar ainda sem Luciano, que viajou a Goiás por conta do falecimento do sogro e deve ficar de fora de mais um jogo.

Crespo não poderá contar com Gabriel Sara e Hernanes, que se recuperam de lesão.

📍 CT da Barra Funda



🔛 Domingo de treino



Amanhã já tem mais pelo @Paulistao ! #TorçaEmCasa #VamosSãoPaulo 🇾🇪



Pelo lado do Bragantino, o time conseguiu uma vitória de virada sobre o São Bento por 2 a 1 e se manteve no topo do Grupo C do Paulistão.

Provável escalação do São Paulo: T. Volpi, Arboleda, Miranda, Léo; Igor Vinícius, Dani Alves, Luan, Igor Gomes, Reinaldo; Pablo e Rojas.

Provável escalação do Red Bull Bragantino: Cleiton, Weverton, Natan, Ligger, Weverson; Jadsom, Artur, Claudinho, Vitinho, Helinho e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 2 x 1 São Paulo Paulista 13 de março de 2021 São Paulo 5 x 1 São Caetano Paulista 10 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ferroviária x Corinthians Paulista 13 de abril de 2021 20h (de Brasília) Corinthians x São Bento Paulista 16 de abril de 2021 20h (de Brasília)

RED BULL BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Luverdense 1 x 2 RB Bragantino Copa do Brasil 1 de abril de 2021 São Bento 1 x 2 RB Bragantino Paulista 10 de abril de 2021

Próximas partidas