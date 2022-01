Onde assistir ao vivo a São Paulo x Palmeiras, pela semifinal da Copinha 2022?

Vale vaga na final! O São Paulo enfrenta o Palmeiras na noite deste sábado (22), às 19h (de Brasília), na Arena Barueri, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Palmeiras DATA Sábado, 22 de janeiro de 2022 LOCAL Arena Barueri - Barueri, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, às 19h. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Clássico paulista na semifinal da Copa São Paulo Futebol Júnior. São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, apenas com torcedores tricolores na Arena Barueri. Quem vencer, disputará a final na próxima terça-feira (25).

As equipes chegam invictas na Copinha, mas o Palmeiras registra um empate (na primeira rodada da fase de grupos), contra o Água Santa por 1 a 1, enquanto o São Paulo venceu todos os jogos até aqui.

Provável escalação do São Paulo: Young, Nathan, Beraldo, Guilherme, Pablo, Léo, Caio, Vitinho, Luiz Henrique, Maioli e Petri.

Provável escalação do Palmeiras: Mateus; Garcia, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan; Fabinho, Bicalho e Gabriel Silva; Giovani, Jhonatan e Endrick.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o São Paulo nas odds da Bet365 (veja as melhores opções aqui). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,95 no triunfo do Verdão, $ 3,40 no empate e $ 3,25 caso o Tricolor vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para o clássico, paga-se $ 1,72 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,07 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Além disso, vale destacar também a dica sobre quem vai se classificar. Neste caso, paga-se $ 1,95 para quem apostar na vitória do Palmeiras no tempo normal, e $ 3,25 para quem acredita no São Paulo. Caso a partida vá para os pênaltis, paga-se $6,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 4 x 2 Vasco Copinha 17 de janeiro de 2022 Cruzeiro 1 x 2 São Paulo Copinha 19 de janeiro de 2022

PALMEIRAS