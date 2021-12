Onde assistir ao vivo a São Paulo x Juventude, pelo Brasileirão Série A 2021?

São Paulo e Juventude neste domingo (5), às 19h (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Juventude DATA Domingo, 5 de dezembro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Thiaggo Americano (SC)

Quarto árbitro: Caio Max Augusto (RN)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Auxiliar VAR: Helton Nunes (SC)

ONDE VAI PASSAR?

Domingo de treino no CT da Barra Funda!



🎥 A #SPFCtv traz imagens das atividades.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/oegTqe0yWN — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 5, 2021

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota sofrida para o Grêmio por 3 a 0 na última rodada, o São Paulo entra em campo buscando a recuperação e os três pontos em casa.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni segue sem contar com William e Luan, enquanto Lucionado que passou recentemente por uma cirurgia para correção de fratura no punho, tem sua presença incerta.

Do outro lado, o Juventude precisa somar três pontos nos últimos dois jogos para escapar do rebaixamento e permanecer na Série A do Brasileirão.

Provável escalação do São Paulo: Volpi, Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno (Marquinhos); Rigoni e Calleri.

Provável escalação do Juventude: Douglas Friedrich; Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jadson, Dawhan, Guilherme Castilho e Wescley; Sorriso e Ricardo Bueno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 0 Sport Brasileirão 28 de novembro de 2021 Grêmio 3 x 0 São Paulo Brasileirão 2 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x São Paulo Brasileirão 9 de dezembro de 2021 21h30 (de Brasília) Guarani x São Paulo Brasileirão 26 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 0 Juventude Brasileirão 3 de dezembro de 2021 Juventude 1 x 0 RB Bragantino Brasileirão 30 de novembro de 2021

Próximas partidas