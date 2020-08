Onde assistir ao vivo a São Paulo x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Estreando no Campeonato Brasileiro, o recebe o de Rogério Ceni nesta quinta-feira (13), às 19h15 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Fortaleza DATA Quinta-feira, 13 de agosto de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada, a partir das 19h15 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz não poderá contar com Hernanes e Toró, e o time deve ser o mesmo que o técnico escalou para o jogo adiado contra o Goiás. Na ocasião, Alexandre Pato perdeu a vaga no ataque e deu lugar a Liziero.

Já o Fortaleza estreou com derrota para o -PR por 2 a 0 e agora busca a primeira vitória no Brasileirão, com um gosto especial para Rogério Ceni.

O ídolo do São Paulo enfrenta o seu ex-clube pela primeira vez no Morumbi. Nas duas vezes que enfrentou a equipe paulista, o ex-goleiro foi derrotado por 1 a 0, no Castelão, e por 2 a 1, no Pacaembu. Ambos pelo Brasileirão 2019.

Há 5️⃣ anos, em cobrança de pênalti, Rogério Ceni marcou o gol nº 1️⃣3️⃣0️⃣ e penúltimo da carreira. Foi o segundo gol da vitória sobre o , fora de casa.



🇾🇪 Figueirense 0x2 São Paulo

⚽ @Pato e Rogério Ceni

🗓 12/08/2015

🏟 Orlando Scarpelli

🏆 @Brasileirao



📺 TV Globo pic.twitter.com/0NMzNjQurx — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 12, 2020

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno e Pablo.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Felipe, Juninho e Romarinho; Osvaldo, David e Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 São Paulo 26 de julho de 2020 São Paulo 2 x 3 Campeonato Paulista 29 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 16h (de Brasília) São Paulo x Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020 20h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 1 Ceará 29 de julho de 2020 Fortaleza 0 x 2 Campeonato Brasileiro 8 de agosto de 2020

Próximas partidas