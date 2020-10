Onde assistir ao vivo a São Paulo x Fortaleza, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo neste domingo (25), pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após o emocionante empate no jogo de ida das oitavas de final da Copa do entre Fortaleza e São Paulo, que acabou 3 a 3 , os tricolores voltam a se enfrentar no jogo decisivo para a classificação de um dos dois. O recebe o nesse domingo (25), às 20h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da . A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real .

O jogo é um curioso caso de adaptação do calendário devido à pandemia do novo coronavírus. Por isso, a disputa ocorrerá no domingo, data pouco comum para partidas da Copa do Brasil .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Fortaleza DATA Domingo, 25 de outubro de 2020 LOCAL Estádio do Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Reprodução/Twitter SPFC)

A partida terá transmissão ao vivo na Sportv e Premiere, pela TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O São Paulo deve aguardar até o último momento para saber se Luciano e Igor Vinícius terão condições de jogo. O atacante sofreu um estiramento na coxa direita, enquanto o lateral sofreu uma contratura e não chegou a treinar no gramado. Ambos são dúvidas para o confronto.

Fernando Diniz não poderá contar com Liziero, Rojas, Juanfran, Hernanes, Walce e Lucas Perri, que estão lesionados.

Já Rogério Ceni não poderá contar com o goleiro Felipe Alves e Carlinhos, que foram expulsos na partida de ida e cumprem suspensão no jogo de volta.

Além da dupla, o Leão do Pici não terá a presença de Bergson, que já jogou a competição pelo Ceará e não pode atuar nessa edição por outra equipe.

O Fortaleza venceu o Ceará na grande final do campeonato cearense e conquistou o título de campeão estadual. É o quarto título de Rogério Ceni no comando do Leão do Pici.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Tchê Tchê, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo e Brenner.

Provável escalação do Fortaleza: Max Walef, Gabriel Dias, Paulão, Roger Carvalho e Bruno Melo; Felipe, Ronald e Juninho; Romarinho, Tinga e David.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 0 Brasileirão 17 de outubro de 2020 São Paulo 5 x 1 Binacional Libertadores da América 20 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lanús x São Paulo 28 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília) x São Paulo Brasileirão 01 de novembro de 2020 16h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 0 Brasileirão 18 de outubro de 2020 Fortaleza 1 x 0 Ceará 21 de outubro de 2020

Próximas partidas