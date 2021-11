Onde assistir ao vivo a São Paulo x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2021?

São Paulo e Flamengo se enfrentam na tarde deste sábado (14), às 16h (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Flamengo DATA Domingo, 14 de novembro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Auxiliar VAR: André da Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo,na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após uma derrota e um empate, o São Paulo entra em campo pressionado pela vitória visando se afastar da zona de rebaixamento.

Arboleda, que está com a seleção do Equador, é desfalque, além de Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e Welington, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Já o Flamengo, a 11 pontos do líder Atlético-MG e já pensando na final da Copa Libertadores contra o Palmeiras no final do mês, não poderá contar com o meia Diego, suspenso.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Miranda, Léo e Reinaldo; Igor Gomes, Benítez e Rodrigo Nestor; Luciano, Rigoni e Calleri.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves (Gabriel Batista); Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz (Léo Pereira) e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira e Vitinho; Michael, Bruno Henrique e Gabriel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Internacional Brasileirão 31 de outubro de 2021 Bahia 1 x 0 São Paulo Brasileirão 7 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Flamengo Brasileirão 14 de novembro de 2021 16h (de Brasília) Palmeiras x São Paulo Brasileirão 17 de novembro de 2021 20h30 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 2 x 2 Flamengo Brasileirão 8 de novembro de 2021 Flamengo 3 x 0 Bahia Brasileirão 11 de novembro de 2021

Próximas partidas