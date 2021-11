Onde assistir ao vivo a São Paulo x Desportivo Brasil, pelas oitavas de final da Paulistão sub-20?

Na volta das oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20, o São Paulo recebe o Desportivo Brasil nesta quarta-feira (24), às 11h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, da FPFTv (via Eleven Sports) e do Youtube da FPF, todos pela internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Desportivo Brasil DATA Quarta-feira, 24 de novembro de 2021 LOCAL Marcelo Portugal Gouvêa - Cotia, SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Gustavo Holanda Souza

Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e João Petrucio Marimônio de Jesus dos Santos

Quarto árbitro: Rogério Adalberto da Silva

ONDE VAI PASSAR?

Paulistão Play, FPFTv (via Eleven Sports) e Youtube da FPF, todos pela internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois do 1 a 1 no jogo de ida, em Porto Feliz, São Paulo e Desportivo Brasil vão se reencontrar novamente pelas oitavas de final do Campeonato Paulista. Com o primeiro resultado, os dois times precisam apenas de uma vitória por qualquer placar para se classificarem.

Provável escalação do São Paulo: Felipe; Pagé, Guilherme, Luizão e Belém; Pablo, Léo e Samuel; João Adriano, Juan e Cauê.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Desportivo Brasil: João Pedro; Gabriel Messias, Paulo César, Luis Fernando, Kayo Gonçalves, Renan Chaves, Matheus Pansanato; Sávio Silva, Marcelo Souza, Matheus Rampon e Giovanny Morais.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 São Paulo Brasileirão sub-20 21 de novembro de 2021 Desportivo Brasil 1 x 1 São Paulo Paulistão sub-20 18 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Internacional Brasileirão sub-20 28 de novembro de 2021 11h (de Brasília)

DESPORTIVO BRASIL