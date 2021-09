Onde assistir ao vivo a São Paulo x Ceará, pelo Brasileirão sub-20?

Os times entram em campo neste domingo (5), às 16h (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na internet

Querendo voltar a vencer, o São Paulo sub-20 volta aos gramados nesta domingo (5), às 16h (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão sub-20, no Morumbi, contra o Ceará. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Ceará DATA Domingo, 5 de setembro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Matheus Delgado (SP)

Assistentes: Leandro Feitosa (SP) e Robson Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Flávio Ribeiro (SP)

ONDE VAI PASSAR?



A Band, na TV aberta, é o canal que irá exibir o jogo deste domingo (5), às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Na liderança do Brasileirão sub-20, o São Paulo do treinador Alex vai fazendo excelente campanha e pinta como um dos favoritos para ficar com o título.

Com o Athletico no retrovisor, porém, precisa seguir vencendo se quiser se manter na liderança. Com o artilheiro Juan provavelmente voltando após reestrear nos profissionais, contra o Juventude, o técnico deve ter a base de sua equipe completa para o jogo deste domingo (5). Vale ressaltar que Beraldo , Léo e Patryck atuaram em jogo-treino dos profissionais nesta sexta-feira (3) e podem ser poupados.

Provável escalação do São Paulo: Felipe Carneiro; Nathan (Anílson), Beraldo (Thiagão), Luizão e Patryck (Belém); Brian, Léo (Carrijo) e Pedrinho; Vitinho, Juan (Talles Wander) e João Adriano.

CEARÁ

Na 14ª colocação do torneio, o Ceará até tem chances de classificação, mas precisa começar a pontuar rapidamente.

Sob os olhares do novo treinador Tiago Nunes, que sempre gostou de trabalhar com jogadores jovens por onde passou, nomes como o atacante Jhoninha podem se destacar e até pensarem em atuar nos profissionais em um futuro próximo - ainda mais pensando que a base do Vozão revelou nomes como Arthur Cabral , Artur e Felipe Jonatan nos últimos anos.

Provável escalação do Ceará: João Vitor; Natan, Marcos, Vitor João, Victor Hugo, Rubens, Pedro Igor, Léo Rafael, Kiuan, Matheus e Jhoninha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 2 São Paulo Brasileirão sub-20 29 de agosto de 2021 São Bento 0 x 2 São Paulo Paulista sub-20 2 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Osasco Audax x São Paulo Paulista sub-20 9 de setembro de 2021 15h (de Brasília) Flamengo x São Paulo Brasileirão sub-20 13 de setembro de 2021 16h15 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 2 Corinthians Brasileirão sub-20 29 de agosto de 2021 Ceará 3 x 1 Aliança Cearense sub-20 1 de setembro de 2021

Próximas partidas