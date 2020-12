Onde assistir ao vivo a São Paulo x Botafogo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam na noite desta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, em jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo na Globo (para todo o , exceto Mato Grosso), TV aberta, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Botafogo DATA Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rubens Chiri/SPFC

A partida será transmitida ao vivo na Globo (para todo o Brasil, exceto Mato Grosso), TV aberta, além do Premiere, na TV fechada, a partir das 21h30 (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual líder do Brasileirão, com 47 pontos, o São Paulo chega em campo embalado e busca ampliar a diferença de quatro pontos para o segundo colocado, .

O técnico Fernando Diniz levará todos os principais jogadores para o confronto. No entanto, com Daniel Alves, suspenso, Hernanes e Tchê Tchê brigam por uma vaga.

Já o Botafogo, na zona de rebaixamento, entra em campo pressionado e visando apenas nos três pontos para reencontrar o caminho da vitória.

Barrado, Honda ficará no banco de reservas, enquanto Kalou será titular no ataque.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê (Hernanes), Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Forster; Zé Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Lucas Campos, Kalou e Pedro Raul.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 São Paulo Campeonato Brasileiro 3 de dezembro de 2020 São Paulo 1 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 6 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthias x São Paulo Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020 18h15 (de Brasília) São Paulo x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 16 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 26 de novembro de 2020 Botafogo 0 x 1 Campeonato Brasileiro 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas