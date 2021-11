Onde assistir ao vivo a São Paulo x Athletico-PR, pelo Brasileirão Série A 2021?

O São Paulo enfrenta o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pernambuco, Ceará, e Distrito Federal), na TV aberta. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Athletico-PR DATA Quarta-feira, 24 de novembro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Lucas Canetto (SP)

VAR: Daniel Nobre (RS)

Auxiliar VAR: André da Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?

Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da vitória sobre o Palmeiras na última rodada, o São Paulo volta a campo mirando mais três pontos para se afastar da parte de baixo da tabela do Brasileirão.

Rogério Ceni não poderá contar com Luan, que segue em recuperação de uma lesão muscular, mas Calleri, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Já o Athletico-PR, campeão da Copa Sul-Americana após vencer o RB Bragantino, deve voltar a escalar força máxima nesta reta final da competição nacional.

Thiago Heleno, que cumpriu suspensão na última rodada contra o Atlético-MG, retorna.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Nikão, Renato Kayzer e Terans.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 4 Flamengo Brasileirão 14 de novembro de 2021 Palmeiras 0 x 2 São Paulo Brasileirão 17 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Sport Brasileirão 27 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) Grêmio x São Paulo Brasileirão 2 de dezembro de 2021 20h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 16 de novembro de 2021 Athletico-PR 1 x 0 RB Bragantino Copa Sul-Americana 20 de novembro de 2021

Próximas partidas