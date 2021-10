Onde assistir ao vivo a São Paulo x Athletico-PR, pelo Brasileirão sub-20?

Equipes duelam nesta segunda-feira (25), às 16h (de Brasília), pelas quartas do Brasileirão Sub-20; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo enfrenta o Athletico-PR nesta segunda-feira (25), em Cotia, às 16h (de Brasília), pelas quartas de final do Brasileirão Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e da elevensports.com, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Athletico-PR DATA Segunda-feira, 25 de outubro de 2021 LOCAL CFA de Cotia, Cotia - SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Ítalo Magno (SP) e Patricia Carla (SP)

Quarto árbitro: Matheus Delgado Candança (SP)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo e Athletico-PR se enfrentam pelas quartas do Brasileirão Sub-20 / Foto:Athletico.com.br / Divulgação

O jogo desta segunda-feira será transmitido pelo SporTV, na TV fechada, e pela elevensports.com, na internet.

SporTV - quais são os números dos canais em cada operadora?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Brasileirão sub-20 está em sua reta final. Oito das melhores categorias de base do país se enfrentam pelas quartas de final do torneio e buscam o título da competição. Em 2020, a taça ficou com o Atlético-MG, e com o Athletico-PR de vice.

Na primeira fase, o Athletico, que terminou em quinto lugar, utilizou a base do time vice-campeão em 2020, especialmente na defesa, com o goleiro Léo Linck e o zagueiro Luan Patrick. Ainda assim, a equipe sofreu perdas importantes, mas que não atrapalharam a campanha dessa edição.

Já o São Paulo, que tem Alex como técnico, passou boa parte da primeira fase da competição na liderança, mas com o início do Paulistão sub-20 o treinador preferiu rodar o elenco, e assim, começou a perder fôlego na competição.

Agora, Athletico-PR e São Paulo se enfrentam pela partida da volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20.

As duas equipes terão desfalques para o duelo. O São Paulo não vai contar com Patryck, que foi expulso. Já o Athletico-PR não terá Vitor do Carmo também expulso.

Provável escalação do São Paulo: Felipe; Matheus, Lucas, Luiz Gustavo, Page; Pablo, Leonardo, Pedrinho; Talles Costa, João e Juan.

Provável escalação do Athletico-PR: Leo Linck; Murillo, Vialle, Fornari, Vinícius Kauê; Laun, Pierre, João Pedro; Julimar, Romulo e Renan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 1 São Paulo Brasileirão Sub-20 18 de outubro de 2021 São Paulo 4 x 1 Flamengo-SP Paulistão Sub-20 21 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO XV de Piracicaba x São Paulo Paulistão Sub-20 28 de outubro de 2021 15h (de Brasília) São Paulo x XV de Piracicaba Paulistão Sub-20 4 de novembro de 2021 15h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 4 Flamengo Brasileirão Sub-20 12 de outubro de 2021 Athletico-PR 1 x 1 São Paulo Brasileirão Sub-20 18 de outubro de 2021

Próximas partidas