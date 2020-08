Onde assistir ao vivo a São Paulo x Athletico-PR, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na internet

busca e -PR entram em campo na noite desta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbi, em jogo adiantado da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não terá transmissão ao vivo pela TV. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO É?

JOGO São Paulo x DATA Quarta-feira, 26 de agosto de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida não terá transmissão ao vivo pela TV. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com três derrotas seguidas no Brasileirão, o Athletico-PR busca a recuperação com o retorno de Dorival Jr., recuperado do coronavírus, no banco de reservas.

⚽️💪 Dorival Júnior comandou hoje cedo o primeiro treino para o jogo contra o São Paulo.

Viagem para a capital paulista será amanhã à tarde.



Já o São Paulo reencontrou o caminho da vitória ao bater o Sport por 1 a 0 depois dos últimos dois tropeços no campeonato.

O técnico Fernando Diniz segue sem contar com Paulinho Bóia, Walce e Rojas. Toró, recuperado de uma lesão muscular, retornou aos treinos.

O Tricolor ocupa a quinta posição, com sete pontos e um jogo a menos, enquanto o Furacão aparece na décima posição, com seis.

O Tricolor se prepara para os dois jogos que fará no Morumbi pelo @Brasileirao:



⚽️ São Paulo x Athletico Paranaense

🗓 26/08 (quarta-feira)

⏰ 19h



⚽️ São Paulo x

🗓 30/08 (domingo)

: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno, Luciano e Pablo.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Khellven, Lucas Halter, Pedro Henrique, Abner; Richard, Wellington; Geuvânio, Léo Cittadini; Pedrinho, Bissoli.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 Campeonato Brasileiro 21 de agosto de 2020 Sport 0 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Corinthians Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 11h (de Brasília) x São Paulo Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020 20h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 Athletico-PR 0 x 1 Campeonato Brasileiro 22 de agosto de 2020

Próximas partidas